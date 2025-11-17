Coahuila: Atiende Inspira a familias de comunidades alejadas

El equipo de Inspira Coahuila realizó una jornada de entrega de apoyos y servicios en el ejido La Agrícola, municipio de Zaragoza, como parte de sus recorridos por comunidades rurales de diversas regiones del estado.

La brigada fue encabezada por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira, quien informó que durante la visita se entregaron despensas, fruta, verdura, artículos de limpieza, huevo, leche y cobijas, entre otros insumos destinados a apoyar la economía familiar.

“Además del equipo Inspira, nos acompañó un equipo de la Secretaría de Salud para atender a las personas de esta comunidad, con médico general, vacunas, medicamentos, aparatos ortopédicos para quienes así lo requerían; y entregamos tarjetas de la salud popular para los adultos mayores de ese ejido”, detalló Rodríguez.

Rodríguez señaló que estas brigadas buscan reforzar la atención integral a familias de comunidades alejadas. Mencionó que durante las visitas se recorre casa por casa para escuchar las necesidades de los habitantes y canalizar solicitudes a las dependencias estatales correspondientes.

De acuerdo con Inspira Coahuila, estas acciones están orientadas a apoyar a sectores con mayores carencias y a mantener contacto directo con la población de zonas rurales.