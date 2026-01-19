Coahuila: Ayuno intermitente: beneficios, riesgos y claves para adoptarlo con conciencia

Comer de manera equilibrada puede parecer sencillo, pero en la práctica representa un desafío cotidiano. Jornadas extensas, comidas fuera de casa y rutinas variables dificultan mantener hábitos saludables. En este contexto, el ayuno intermitente ha ganado notoriedad como un esquema alimenticio que promete beneficios para el peso y el bienestar general. Sin embargo, expertos subrayan que, antes de incorporarlo, es indispensable comprender cómo funciona y para quiénes resulta adecuado.

Mary Hyer, nutrióloga especializada en rehabilitación cardíaca, es enfática: “El ayuno intermitente no es una fórmula milagrosa para bajar de peso”. Por ello, recomienda analizar con detenimiento en qué consiste, cómo impacta al metabolismo y cuáles son sus limitaciones antes de adoptarlo como estrategia de vida.

¿QUÉ ES EL AYUNO INTERMITENTE Y CÓMO ACTÚA EN EL ORGANISMO?

En términos simples, ayunar implica pasar un periodo sin ingerir alimentos. El ayuno intermitente transforma esta práctica cotidiana en un esquema estructurado que alterna ventanas de alimentación con periodos de descanso digestivo.

En Coahuila, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alerta a la población derechohabiente sobre posibles daños a la salud por la práctica de la dieta alternativa conocida como ayuno intermitente difundida en internet y redes sociales por llamados coaches de vida, la cual se promueve sin respaldo científico ni supervisión de profesionales de la salud.

El Seguro Social recuerda que cuenta con estrategias de alimentación como NutrIMSS, en la que se dan herramientas para llevar una alimentación saludable, y ofrece a los derechohabientes asesoría nutricional individualizada en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Desde el punto de vista científico, explica Hyer, se considera ayuno cuando el periodo sin comida supera las 12 horas. A partir de ese lapso, el organismo comienza a agotar las reservas de glucosa y activa un mecanismo alternativo: utiliza la grasa como fuente principal de energía. Este cambio metabólico explica por qué el ayuno intermitente se ha asociado con el control de peso y mejoras en indicadores como el azúcar en sangre y la salud metabólica.

No obstante, la especialista aclara que no existen fórmulas universales. La duración y el tipo de ayuno deben ajustarse a la rutina, horarios y condiciones de cada persona.

MODALIDADES MÁS COMUNES DEL AYUNO INTERMITENTE

El ayuno intermitente no es un esquema rígido. Existen distintas modalidades que permiten adaptarlo a diversos estilos de vida. Entre las más populares se encuentran:

Restricción de tiempo (método 16:8): Consiste en ayunar 16 horas y concentrar la ingesta de alimentos en una ventana de 8 a 10 horas. Es uno de los modelos más sencillos de seguir.

Dieta 5:2: Se come con normalidad cinco días a la semana y, en los otros dos, se reduce la ingesta calórica en al menos 75 por ciento, lo que ofrece mayor flexibilidad social.

Ayuno en días alternos: Alterna un día de alimentación habitual con uno de ayuno, con versiones modificadas que permiten un consumo mínimo de calorías en los días restrictivos.

BENEFICIOS, RIESGOS Y RECOMENDACIONES CLAVE

Hyer señala que los beneficios metabólicos dependen tanto de la duración como de la constancia del esquema elegido.

Diversos estudios han demostrado que el ayuno intermitente puede favorecer la pérdida de peso y mejorar algunos marcadores de salud. Entre sus principales ventajas, Hyer destaca su sencillez: no requiere contar calorías ni registrar cada comida. Además, puede contribuir a reducir el colesterol, la presión arterial y la resistencia a la insulina, así como mejorar la salud cardiovascular y cerebral.

Sin embargo, no es una estrategia adecuada para todos. La especialista advierte que no se recomienda en personas con diabetes, enfermedades cardíacas, renales o hepáticas; antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria; mujeres embarazadas o en lactancia; personas con presión arterial baja; mayores de 65 años y población en etapa de crecimiento.

Para quienes consideran adoptarlo, Hyer sugiere elegir un esquema compatible con el estilo de vida, priorizar alimentos de calidad, mantenerse bien hidratados, planificar las comidas y comenzar de forma gradual. También enfatiza la importancia de consultar a un médico antes de realizar cambios drásticos en la dieta, especialmente si se toman medicamentos o existen condiciones médicas previas.

“Para la mayoría de las personas, un ayuno de entre 12 y 14 horas suele ser seguro y manejable”, concluye la especialista. “Bien planteado, el ayuno intermitente puede convertirse en una herramienta para fomentar hábitos más conscientes y un estilo de vida saludable”.