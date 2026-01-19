Coahuila: Tamiz Auditivo Neonatal, clave para el desarrollo integral desde los primeros días de vida

La detección oportuna de la discapacidad auditiva en recién nacidos es un factor decisivo para garantizar un desarrollo integral durante los primeros años de vida. En este contexto, el Tamiz Auditivo Neonatal se ha consolidado como una evaluación esencial, al permitir identificar problemas de audición desde los primeros días y facilitar intervenciones tempranas que marcan una diferencia sustancial en el desarrollo infantil.

Se trata de una prueba sencilla, rápida, segura y no invasiva, diseñada para evaluar la respuesta del oído interno mediante sonidos suaves. Idealmente, debe realizarse antes del alta hospitalaria o durante los primeros tres meses de vida, periodo crítico para el desarrollo del lenguaje y la comunicación.

PRUEBA SENCILLA CON IMPACTO DECISIVO

En Coahuila, el Tamiz Auditivo Neonatal es un estudio gratuito y fundamental para la detección temprana de la sordera en recién nacidos. Se lleva a cabo tanto en hospitales públicos como privados, mediante equipos especializados que evalúan la respuesta del oído al sonido.

Este estudio resulta vital para el desarrollo del lenguaje y la intervención temprana, y puede realizarse en centros de salud y con especialistas como foniatras, principalmente en ciudades como Saltillo, donde existen programas impulsados por instituciones como el DIF Coahuila y la Fundación Otológica de la Laguna.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Tamiz Auditivo Neonatal forma parte del programa de Intervención Temprana y ofrece un diagnóstico confiable en cuestión de minutos, lo que resulta clave para detectar alteraciones auditivas, especialmente en bebés con factores de riesgo como infecciones, prematurez o complicaciones durante el nacimiento.

UNA CONDICIÓN FRECUENTE Y POCO DETECTADA

Según datos de la Secretaría de Salud, en México 3 de cada mil recién nacidos vivos presentan algún grado de sordera, cifra que coincide con estimaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, muchos de estos casos no se detectan de manera inmediata, sino hasta que el niño presenta dificultades en el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje o la interacción social.

Los recién nacidos pueden presentar pérdida auditiva conductiva, neurosensorial o mixta, ya sea congénita o adquirida, con grados que van de leves a profundos. Detectarlas a tiempo es determinante para iniciar tratamientos adecuados.

Al respecto, la médico audióloga Dulce María García Jacuinde explicó que la falta de diagnóstico oportuno puede tener consecuencias duraderas.“Cuando una pérdida auditiva no se identifica en los primeros meses de vida, las consecuencias pueden ser significativas, como retrasos en el desarrollo del lenguaje, dificultades escolares y problemas de socialización. En cambio, una detección temprana permite iniciar intervenciones que cambian por completo el pronóstico del niño y su calidad de vida”, señaló.

INTERVENCIÓN TEMPRANA CAMBIA EL PRONÓSTICO

Una audición adecuada es esencial para el desarrollo del lenguaje, la comunicación y la integración social. Por el contrario, una discapacidad auditiva no atendida puede derivar en bajo rendimiento escolar, aislamiento emocional y barreras en el desarrollo cognitivo.

Actualmente, existen diversas soluciones auditivas que permiten a niñas y niños desarrollarse plenamente. Tras un diagnóstico oportuno, es posible acceder a audífonos, implantes cocleares, implantes de conducción ósea, implantes de oído medio y soluciones de conducción ósea no implantables, diseñadas para atender distintos tipos y grados de pérdida auditiva.

El objetivo del Tamiz Auditivo Neonatal es detectar cualquier alteración auditiva antes de los seis meses de edad, etapa crítica para el desarrollo del lenguaje. Por ello, la OMS recomienda que esta prueba sea universal, gratuita y aplicada a todos los recién nacidos, mediante tecnologías como Emisiones Otoacústicas o Potenciales Evocados Auditivos Automatizados.

En México, las instituciones de salud están obligadas a realizar este tamiz; sin embargo, aún persiste el desconocimiento entre madres y padres, y en algunos casos la prueba se limita únicamente a bebés con factores de riesgo. Garantizar que todos los recién nacidos tengan acceso a esta evaluación es un paso esencial para asegurar una infancia con mayores oportunidades desde el inicio de la vida.