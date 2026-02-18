México supera los 10 mil casos activos de sarampión

TE PUEDE INTERESAR: Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila

Esto convierte a México en uno de los epicentros del continente americano del brote de sarampión, superando por más del triple a Estados Unidos, otro de los países afectados con más de 3 mil 190 casos, según las autoridades estadounidenses.

Estas fueron las muertes reportadas: 21 en Chihuahua, tres en Jalisco, uno en Sonora, Durango con dos, Michoacán con 1, Tlaxcala con uno, otro más en Ciudad de México y en Chiapas también se reportó otro deceso.

Mientras que, en su avance de mortalidad, el reporte hasta el 16 de febrero elevó a cuatro las defunciones registradas en lo que va del año; acumulando un total de 31 fallecimientos entre 2025 y 2026.

Esta última cifra equivale a más de la mitad de todos los casos registrados en el año anterior.

El brote de sarampión en México, al corte del 17 de febrero, superó los 10 mil 085 casos confirmados, con el acumulado de 6 mil 442 contagios en 2025 y otros 3 mil 643 en apenas mes y medio de 2026.

La tasa de contagios más elevada se presenta en los menores de un año con 54.84 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en los grupos de 1 a 4 años y el de 5 a 9 años presenta las tasas 16.99 y 11.53, respectivamente.

El grupo de edad que registra más incidencias es de 1 a 4 años con mil 456 casos, en infantes de 5 a 9 años con mil 221 casos y en adultos de 25 a 29 años con mil 128 casos.

- Chihuahua, cuatro mil 508 casos acumulados. - Jalisco, dos mil 659 casos acumulados. - Chiapas, 557 casos acumulados. - Michoacán, 319 casos acumulados. - Guerrero, 286 casos acumulados.

En el acumulado del 2025-2026, entre los estados con más casos de sarampión se encuentra:

En el mes y medio que va del 2026, Jalisco reporta 2 mil 153 contagios; Chiapas, con 326; Ciudad de México, con 228; Sinaloa, con 169; y Estado de México, con 101.

¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN Y CÓMO SE TRANSMITE?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños a nivel global. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que puede adquirirse a cualquier edad, incluso en la vida adulta, si no se padeció en la infancia o no se cuenta con vacunación.

El virus se transmite a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y la boca de las personas infectadas, ya sea por contacto directo o por el aire.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

- Fiebre de al menos tres días.

- Tos persistente.

- Escurrimiento nasal.

- Conjuntivitis o enrojecimiento de los ojos.

- Erupción cutánea.

La fiebre puede alcanzar hasta los 40 grados Celsius y, en personas con sistemas inmunológicos debilitados, existe el riesgo de desarrollar complicaciones como neumonía.

No existe un tratamiento específico para el sarampión. La mayoría de los pacientes sin complicaciones se recupera con reposo y tratamiento de apoyo, mientras que los casos graves requieren atención médica conforme a las complicaciones que se presenten.

En caso de que una persona tenga la certeza de haber padecido sarampión durante la infancia o adolescencia, no es necesario vacunarse.

La vacuna puede solicitarse en las clínicas del IMSS, ISSSTE, centros de Salud y módulos establecidos por las Secretarías de Salud Estatales presentando la cartilla de vacunación. Las autoridades recuerdan que no debe aplicarse durante el primer trimestre del embarazo.

Actualmente, la vacuna se aplica a:

- Niñas y niños de seis meses a nueve años;

-Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación o no recuerden si fueron vacunados anteriormente.

El Gobierno Federal afirma que existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión:

- Vacuna triple viral (SRP): Se aplica en la infancia como parte del esquema básico. Protege contra sarampión, rubéola y paperas;

- Vacuna doble viral (SR): Dirigida a personas adolescentes y adultas. Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido.

¿QUIÉN SÍ Y QUIÉN NO PUEDE VACUNARSE?

Pese a que, como ya lo mencionamos, una dosis extra no causa daños a la salud, pero es importante saber si entramos en los grupos de población que por su edad, historial de vacunación y posible exposición, es recomendable o no la inoculación.

La Secretaría de Salud explicó que dependiendo del año en que naciste te resolverá esta duda.

-Si naciste antes de 1957, se considera que fueron inmunizados de forma natural, por lo que no es necesario vacunarse; salvo que trabajen en salud o viajen a zonas con brotes, donde puede requerirse vacunación.

- Si naciste entre 1957 y 1970, hasta antes de 1973, es posible que hayan recibido solo una dosis o ninguna, según la política de vacunación vigente en su infancia, así como que es probable que tenga inmunidad natural al estar expuestas al sarampión. No es necesario vacunarse, aunque se recomienda revisar el carnet de vacunación y, en caso de duda, consultar con un centro de salud y puede indicarse una dosis de refuerzo.

- Si naciste entre 1974 y 1989, debes tener dos dosis documentadas de vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas), aplicadas después del primer año de vida y separadas por al menos cuatro semanas; aunque, si no hay constancia, se aconseja completar el esquema.

- Si naciste entre 1990 y 2006, pero te dio sarampión, es muy probable que no fuera, debido a su baja circulación. Si cuentas con dos dosis, no es necesario la inoculación, pero en caso de no tener constancia, debes vacunarte.

- Niños nacidos después de 2006, la primera dosis se aplica al cumplir un año y la segunda, entre los 4 y 6 años.