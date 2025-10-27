Coahuila busca paradero del tren de pasajeros en Ramos Arizpe

El Gobierno de Coahuila busca incluir un paradero del tren de pasajeros en Ramos Arizpe, informó María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva.

Comentó que la propuesta responde al flujo diario de trabajadores en el corredor industrial del municipio y que la solicitud se hizo en conjunto con el alcalde, Tomás Gutiérrez. “Les compartimos el panorama de movilidad que tenemos y la importancia de contar con un paradero en Ramos Arizpe”, dijo.

Cepeda agregó que aún no se define la ubicación ni la fecha de arranque del proyecto, pues siguen a la espera de indicaciones de la Federación. “En equipo con el alcalde —Tomás Gutiérrez—, gestionamos la posibilidad de una parada, pero hasta ahora seguimos en espera de respuesta”, dijo.

Añadió que, por instrucción del gobernador, la Secretaría da seguimiento al proyecto y mantiene comunicación con las dependencias federales. “Nos han pedido estar atentos y eso es lo que hacemos. En cuanto tengamos información, la compartiremos”, afirmó.

Aseguró que el Gobierno estatal mantiene apertura para colaborar en las fases que correspondan. “Estamos en la mejor disposición y en lo que se necesite, ahí estaremos trabajando”, concluyó.