Coahuila busca paradero del tren de pasajeros en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 27 octubre 2025
    Coahuila busca paradero del tren de pasajeros en Ramos Arizpe
    María Bárbara Cepeda Boehringer señaló que aún no se define la ubicación ni la fecha de arranque del proyecto, ya que se esperan indicaciones de la Federación. FOTO: CORTESÍA

El Estado planteó la necesidad de una parada en la zona industrial por la alta movilidad laboral; la decisión final depende de la Federación

El Gobierno de Coahuila busca incluir un paradero del tren de pasajeros en Ramos Arizpe, informó María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva.

Comentó que la propuesta responde al flujo diario de trabajadores en el corredor industrial del municipio y que la solicitud se hizo en conjunto con el alcalde, Tomás Gutiérrez. “Les compartimos el panorama de movilidad que tenemos y la importancia de contar con un paradero en Ramos Arizpe”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS responde a saturación en Saltillo: Inicia la ‘intervención más importante en cinco décadas’ en sala de urgencias

Cepeda agregó que aún no se define la ubicación ni la fecha de arranque del proyecto, pues siguen a la espera de indicaciones de la Federación. “En equipo con el alcalde —Tomás Gutiérrez—, gestionamos la posibilidad de una parada, pero hasta ahora seguimos en espera de respuesta”, dijo.

Añadió que, por instrucción del gobernador, la Secretaría da seguimiento al proyecto y mantiene comunicación con las dependencias federales. “Nos han pedido estar atentos y eso es lo que hacemos. En cuanto tengamos información, la compartiremos”, afirmó.

Aseguró que el Gobierno estatal mantiene apertura para colaborar en las fases que correspondan. “Estamos en la mejor disposición y en lo que se necesite, ahí estaremos trabajando”, concluyó.

Temas


Proyectos
tren suburbano

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe
Saltillo

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

