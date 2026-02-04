Coahuila: Cada día hay 68 llamadas reportando incendios ante el 911
En 2024, se registraron casi 25 mil llamadas de auxilio, lo que implica que en dos años aumentaron 42 por ciento
El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que en Coahuila se ha registrado un incremento en los reportes al número de emergencias 911 relacionados con distintos tipos de incendios, los cuales son canalizados a los cuerpos de Bomberos y a Protección Civil.
De acuerdo con el informe que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con información proporcionada por las instituciones de seguridad pública, los incendios se ubican entre las principales causas por las que la población de Coahuila solicita auxilio a través del 911.
Según los datos del reporte presentado en 2025, pero correspondiente al cierre de 2024, durante ese año se realizaron en la entidad un total de 24 mil 874 llamadas al 911 por incidentes relacionados con incendios. Esta cifra equivale a un promedio diario de al menos 68 solicitudes de apoyo a los cuerpos de Bomberos para atender incendios o conatos.
Desde 2022 —año en que el Inegi comenzó a difundir públicamente esta información— la incidencia ha mostrado una tendencia al alza en el estado. Al cierre de ese año se contabilizaron 17 mil 494 llamadas de auxilio por incendios, mientras que en 2023 la cifra aumentó 29.5 por ciento, al alcanzar 22 mil 653 reportes.
Para 2024, el número de llamadas se incrementó en términos absolutos en dos mil 221 casos adicionales, lo que representa un aumento de 10 por ciento en comparación con el año previo.
El informe detalla que, del total de reportes registrados en el último año, cinco mil 481 correspondieron a incendios en casa habitación; mil 418 a incendios de vehículos; 751 a incendios en comercios; 270 a incendios forestales; 77 a incendios en edificios, y 63 tanto a incendios en instalaciones industriales como en planteles escolares.
La mayor cantidad de reportes fue clasificada por la autoridad dentro del rubro de “otros incendios”, categoría en la que se concentraron 16 mil 751 llamadas.
Con estas cifras, los incendios se posicionan como la cuarta causa de llamadas al 911 en Coahuila, solo por debajo de los reportes por violencia familiar, de personas agresivas y por exceso de ruido.