Coahuila: Cada día hay 68 llamadas reportando incendios ante el 911

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Coahuila: Cada día hay 68 llamadas reportando incendios ante el 911
    Los incendios de viviendas son los que registran más reportes ante el número de emergencias 911. Foto: Archivo

En 2024, se registraron casi 25 mil llamadas de auxilio, lo que implica que en dos años aumentaron 42 por ciento

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que en Coahuila se ha registrado un incremento en los reportes al número de emergencias 911 relacionados con distintos tipos de incendios, los cuales son canalizados a los cuerpos de Bomberos y a Protección Civil.

De acuerdo con el informe que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con información proporcionada por las instituciones de seguridad pública, los incendios se ubican entre las principales causas por las que la población de Coahuila solicita auxilio a través del 911.

TE PUEDE INTERESAR: Disputa por tejabán acaba con incendio y con una mujer herida, en Saltillo

Según los datos del reporte presentado en 2025, pero correspondiente al cierre de 2024, durante ese año se realizaron en la entidad un total de 24 mil 874 llamadas al 911 por incidentes relacionados con incendios. Esta cifra equivale a un promedio diario de al menos 68 solicitudes de apoyo a los cuerpos de Bomberos para atender incendios o conatos.

Desde 2022 —año en que el Inegi comenzó a difundir públicamente esta información— la incidencia ha mostrado una tendencia al alza en el estado. Al cierre de ese año se contabilizaron 17 mil 494 llamadas de auxilio por incendios, mientras que en 2023 la cifra aumentó 29.5 por ciento, al alcanzar 22 mil 653 reportes.

$!Coahuila: Cada día hay 68 llamadas reportando incendios ante el 911

Para 2024, el número de llamadas se incrementó en términos absolutos en dos mil 221 casos adicionales, lo que representa un aumento de 10 por ciento en comparación con el año previo.

El informe detalla que, del total de reportes registrados en el último año, cinco mil 481 correspondieron a incendios en casa habitación; mil 418 a incendios de vehículos; 751 a incendios en comercios; 270 a incendios forestales; 77 a incendios en edificios, y 63 tanto a incendios en instalaciones industriales como en planteles escolares.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, una de las entidades más ruidosas del país; reportes incrementan 42% en un año

La mayor cantidad de reportes fue clasificada por la autoridad dentro del rubro de “otros incendios”, categoría en la que se concentraron 16 mil 751 llamadas.

Con estas cifras, los incendios se posicionan como la cuarta causa de llamadas al 911 en Coahuila, solo por debajo de los reportes por violencia familiar, de personas agresivas y por exceso de ruido.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Incendio Forestal
incendios
911

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Alejandro López Siller, director de Farmacias del Rosario.

Coahuila: Crece demanda por antigripales y antivirales; cambia la tendencia, ahora es en enero, febrero y marzo

A partir del 1 de enero, la venta y uso de vapeadores en el País está prohibida.

Fomento Sanitario intensifica operativos para evitar la venta de vapeadores en Torreón, Matamoros y Viesca
La deportación del pequeño Liam causó conmoción en las redes sociales, luego de ser detenido en Minnesota.

Como Liam Conejo, autoridades migratorias detuvieron a más de 190 niños migrantes coahuilenses y los deportaron
Dilema

Dilema
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo