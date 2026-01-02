Coahuila: ¿Cómo reforzar el sistema inmunológico para evitar males respiratorios?

La temporada invernal trae consigo un incremento significativo en el riesgo de infecciones respiratorias, derivado de las bajas temperaturas y del aire frío y seco que reseca las mucosas, facilitando la entrada de virus al organismo. En este contexto, la prevención se convierte en un eje fundamental para reducir la incidencia de cuadros gripales y otras afecciones respiratorias.

En la Región Sureste de Coahuila, las enfermedades respiratorias pueden aumentar hasta en un 40 por ciento durante los meses de frío. Ante este panorama, el director de Salud Municipal de Saltillo, Rubén Rodríguez Lindsay, exhortó a la población a vacunarse contra la influenza como una de las principales medidas de protección.

El funcionario subrayó que la vacunación es prioritaria para mujeres embarazadas, adultos mayores y niñas y niños menores de seis años, aunque puede aplicarse a cualquier persona a partir de los seis meses de edad. “Puede acudir cualquier persona con su cartilla de vacunación y se le aplica de manera gratuita”, puntualizó.

Además de la inmunización, especialistas advierten que durante el invierno se presentan cambios en el estilo de vida que pueden debilitar el sistema inmunológico. La menor exposición al sol reduce la producción de vitamina D, micronutrimento clave para las defensas del cuerpo, cuyo déficit también puede afectar el estado de ánimo, el sueño y aumentar los niveles de estrés.

La alimentación suele modificarse en esta época, disminuyendo el consumo de frutas y verduras frescas ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes. A ello se suma una reducción de la actividad física y una menor ingesta de agua, ya que la sensación de sed disminuye con el frío y se tiende a consumir bebidas calientes con alto contenido calórico.

Estos factores, en conjunto, favorecen el debilitamiento del sistema inmunológico. Por ello, especialistas recomiendan una dieta balanceada que incluya vitamina C, presente en frutas como kiwi, guayaba, fresa, naranja y mandarina; vitamina A, que contribuye a la salud de las mucosas y se encuentra en zanahoria, camote, calabaza y verduras de hoja verde; así como vitamina D, disponible en pescados grasos, yema de huevo y lácteos fortificados.

Otros nutrientes esenciales son el zinc, presente en semillas, nueces, carnes magras y leguminosas, y el selenio, que se encuentra en nueces de Brasil, pescado, huevo, pollo y granos integrales, ambos fundamentales para fortalecer las defensas del organismo.

Si bien existen alimentos tradicionalmente utilizados como remedios naturales, especialistas advierten que su efecto depende del estado general de salud, la alimentación y el estilo de vida, por lo que no deben considerarse soluciones únicas. Mantener una hidratación adecuada, privilegiando el consumo de agua natural o infusiones sin azúcar, así como priorizar el descanso y evitar la automedicación ante los primeros síntomas, son medidas clave.

Adoptar una alimentación equilibrada, junto con hábitos saludables y la vacunación oportuna, permitirá a la población de Coahuila enfrentar de mejor manera la temporada invernal y reducir el impacto de las enfermedades respiratorias.