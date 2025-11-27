Coahuila, cuarto lugar nacional en inversión automotriz al tercer trimestre del 2025

Con la aplicación de 227.4 millones de dólares en 18 proyectos, cuatro de ellos en electromovilidad, Coahuila se colocó, al término del tercer trimestre de 2025, en el cuarto lugar nacional de inversión en la industria automotriz, después de Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato.

Con un 7.6 por ciento de participación, este sector generó en la entidad 3 mil 208 empleos, según reporta Clúster Industrial B2B en su “Resumen de inversiones automotrices acumuladas enero-septiembre 2025”.

Nuevo León se sitúa a la cabeza con mil 413.3 millones de dólares en inversión, la ejecución de 14 proyectos y uno en electromovilidad; reporta un área de construcción de 117 mil 751 metros cuadrados y la creación de 3 mil 800 oportunidades de trabajo.

En San Luis Potosí, el ramo automotriz invirtió durante el mismo periodo 299.45 millones de dólares, impulsando 13 proyectos y dos en movilidad, con la ocupación de 126 mil 104 metros cuadrados de construcción y generando 3 mil 688 empleos.

También en los primeros nueve meses del año, el sector automotriz de Guanajuato tuvo inversiones por 262.12 millones de dólares en 33 proyectos, destacando ocho más en movilidad, con 323 mil 495 metros cuadrados construidos y 3 mil 31 empleos creados.

Al final del top de los cinco estados con mayor inversión en la producción de vehículos automotores figura Aguascalientes, donde se invirtieron 196.06 millones de dólares en 11 proyectos, dos de ellos en el segmento de electromovilidad, con una generación de mil 185 empleos y 106 mil 125 metros cuadrados construidos.

En los primeros cinco sitios de la relación de inversiones en parques industriales e infraestructura por estado figuran: Jalisco (con mil 248.9 millones de dólares), Nuevo León (163.3 millones), Baja California (161.16 millones), Aguascalientes (157.95 millones) y Guanajuato (97.12 millones de dólares).

INVERSIONES EN 7 MUNICIPIOS DE COAHUILA

De enero a septiembre de 2025, se registraron en el municipio de Ramos Arizpe tres grandes inversiones por parte de las firmas HCMF (Taiwán), Nanjing Julong Science & Technology (China) y Sanhua (China), por unos 26 millones de dólares, en la producción de quemacocos, techos solares y corredizos, así como la extrusión de plásticos de ingeniería y la ampliación de los sistemas de gestión térmica.

En Saltillo, las empresas AH MANF (México), Gestamp (España) y Motherson (India) iniciaron tres nuevos proyectos por 25.4 millones de pesos —según reportan las primeras dos compañías— en las áreas de corte plasma, corte láser, doblado de componentes metálicos, estampado de metal estructural y conjuntos integrados, cabinas, tableros, módulos frontales, consolas centrales y tapizados de techo.

En el informe de Clúster Industrial B2B figura también una inversión no especificada en Torreón por parte de la firma estadounidense Clarios, que estaría impulsando un proyecto para la producción de baterías automotrices.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL

El acumulado de enero a septiembre en el sector automotriz del país alcanzó 5 mil 748.84 millones de dólares, cifra que representa una disminución de 57.68% interanual, aunque con un crecimiento marginal en número de proyectos, estimado en 1.27 por ciento, lo que confirma un mercado activo, pero “más prudente”.

Las mil 867 hectáreas en construcción (+13.4% vs. 2024) revelan, además, que los desarrolladores industriales continúan preparándose para la siguiente oleada de relocalización prevista para 2026-2027, cuando se definan las nuevas condiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Particularmente en el tercer trimestre del año, se confirmó el inicio de un nuevo ciclo de reacomodo en las inversiones automotrices, en medio de un entorno global más restrictivo y selectivo.

Los 953.91 millones de dólares registrados por el equipo de Clúster Industrial B2B muestran una contracción de 83.75 por ciento respecto del mismo periodo de 2024, derivada de la desaceleración de nuevos proyectos globales y la espera de definiciones políticas y arancelarias rumbo a 2026.

Pese a la caída en montos, México mantuvo su atractivo como destino estratégico en Norteamérica, destacando proyectos de alto valor tecnológico y orientación exportadora, especialmente en autopartes eléctricas, manufactura de precisión y desarrollos industriales vinculados a la electromovilidad.