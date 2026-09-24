Unión de Padres de Familia pide participación en regulación de celulares en escuelas de Coahuila

La Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila consideró insuficiente el acuerdo federal que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas, al señalar que madres y padres de familia no tuvieron una participación suficiente en el proceso de discusión. Francisco Javier Mancillas González, presidente de la organización en el Estado señaló que participaron en el foro realizado en Nuevo León el pasado 19 de agosto, sin embargo, sostuvo que el encuentro estuvo enfocado principalmente en las opiniones del personal docente.

Ante ello, señaló que en la discusión también debieron incorporarse las opiniones de las familias y de los propios estudiantes, además de establecer medidas y responsabilidades más claras para la aplicación de la regulación. Consideró que el acuerdo coloca una responsabilidad adicional sobre los docentes y planteó que debe fortalecerse la autoridad de los maestros dentro de las escuelas, pero con una participación permanente de las familias. El acuerdo federal establece restricciones para el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales durante la jornada escolar en educación Básica. La medida contempla excepciones para actividades educativas previamente programadas, emergencias y situaciones relacionadas con salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión. Su aplicación está prevista a partir del 3 de noviembre.

La regulación federal no plantea que los estudiantes no puedan llevar los dispositivos a los planteles, sino que restringe su utilización durante la jornada escolar bajo las condiciones establecidas por la autoridad educativa. En Coahuila, además, ya existían disposiciones estatales desde 2020 para evitar que los teléfonos fueran utilizados como distractores durante las horas efectivas de clase. Además de pedir su inclusión en el proceso de regulación de pantallas, la Unión de Padres de Familia, pidió también apertura y su consideración para abordar otros problemas educativos. Mancillas adelantó que la organización buscará mantener su planteamiento ante las autoridades educativas y los legisladores para que los padres de familia tengan espacios de participación en las decisiones relacionadas con la educación.

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