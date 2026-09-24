Unión de Padres de Familia pide participación en regulación de celulares en escuelas de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Unión de Padres de Familia pide participación en regulación de celulares en escuelas de Coahuila
    Padres de familia de Coahuila piden que la restricción del uso de celular no solo se aplique a los maestros. ESPECIAL

La Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila pidió que la regulación del uso de celulares en escuelas establezca medidas y lineamientos claros, que su aplicación no recaiga únicamente en los docentes.

La Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila consideró insuficiente el acuerdo federal que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas, al señalar que madres y padres de familia no tuvieron una participación suficiente en el proceso de discusión.

Francisco Javier Mancillas González, presidente de la organización en el Estado señaló que participaron en el foro realizado en Nuevo León el pasado 19 de agosto, sin embargo, sostuvo que el encuentro estuvo enfocado principalmente en las opiniones del personal docente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-ya-regulaba-uso-de-celulares-en-escuelas-nueva-normativa-federal-endurecera-reglas-BD23640414

Ante ello, señaló que en la discusión también debieron incorporarse las opiniones de las familias y de los propios estudiantes, además de establecer medidas y responsabilidades más claras para la aplicación de la regulación.

Consideró que el acuerdo coloca una responsabilidad adicional sobre los docentes y planteó que debe fortalecerse la autoridad de los maestros dentro de las escuelas, pero con una participación permanente de las familias.

El acuerdo federal establece restricciones para el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales durante la jornada escolar en educación Básica. La medida contempla excepciones para actividades educativas previamente programadas, emergencias y situaciones relacionadas con salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión. Su aplicación está prevista a partir del 3 de noviembre.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/las-10-nuevas-reglas-de-la-sep-para-el-uso-del-celular-en-primaria-secundaria-preparatoria-y-universidad-HC23654146

La regulación federal no plantea que los estudiantes no puedan llevar los dispositivos a los planteles, sino que restringe su utilización durante la jornada escolar bajo las condiciones establecidas por la autoridad educativa. En Coahuila, además, ya existían disposiciones estatales desde 2020 para evitar que los teléfonos fueran utilizados como distractores durante las horas efectivas de clase.

Además de pedir su inclusión en el proceso de regulación de pantallas, la Unión de Padres de Familia, pidió también apertura y su consideración para abordar otros problemas educativos.

Mancillas adelantó que la organización buscará mantener su planteamiento ante las autoridades educativas y los legisladores para que los padres de familia tengan espacios de participación en las decisiones relacionadas con la educación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Maestros
Regulación
Escuelas

Organizaciones


UNPF

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reflejo autoritario

Reflejo autoritario
true

Se cae en Coahuila alianza del Verde con Morena

true

POLITICÓN: El fallido intento de Leticia Bravo por ocultar el maltrato laboral en el IEC ante Carla Humphrey
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre y lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

Saltillo: lo asaltan y golpean por 50 pesos y un celular

El arquitecto saltillense Diego Alvarado de León, conocido como Arqui Juve, participó en ‘Tirando Bola’ con Franco Escamilla.

Franco Escamilla y el Arqui Juve se enfrentan en ‘Tirando Bola’; apuestan 500 dólares para asilo de Saltillo
La karateka ha fortalecido su preparación con competencias internacionales y concentraciones en Egipto y España.

Ana Victoria Muñoz: la monclovense que representará a México en el Mundial de Karate
Abogados británicos de derechos humanos han presentado, en nombre de la familia de Taraneh y Romina Rahimi, una “declaración formal de información” relativa al caso de estas dos mujeres.

Familiares de las gemelas iraníes condenadas a pena de muerte y prisión piden ayuda desesperada a la ONU
Zelensky advirtió que pronto llegará el momento en que la IA dicte cómo se libran las guerras, a medida que se fabriquen armas cada vez más sofisticadas a un ritmo acelerado.

La guerra en Ucrania debe terminar antes de que se utilice la IA en el campo de batalla, declaró Zelensky ante la ONU