Coahuila: descartan afectaciones por turismo médico y nacimientos en Estados Unidos

Así lo afirmó el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, quien aseguró que la localidad no ha registrado un impacto negativo real por estas situaciones y mantiene una tendencia positiva en su economía.

Las versiones sobre supuestas afectaciones al turismo médico o a familias que cruzan a Estados Unidos para el nacimiento de sus hijos en la frontera entre Ciudad Acuña y Del Río han quedado únicamente en rumores.

“La verdad es que no nos ha afectado. En la frontera de Acuña y Del Río han sido rumores, pero realmente no ha sido verídico ningún caso en particular”, sostuvo el edil.

De Hoyos explicó que la ciudad se encuentra en franca recuperación en materia de empleo e inversiones, destacando las expansiones de industrias que ya se encontraban instaladas en el municipio.

Aunque el año pasado se perdieron alrededor de 6,000 empleos debido a factores económicos, durante el presente año ya se han recuperado más de 3,000 puestos de trabajo en la localidad.

“Después de Torreón somos el municipio que más empleo ha recuperado en el estado, y eso nos habla de que hoy se tiene la confianza en nuestra ciudad”, enfatizó el presidente municipal.

Respecto a las causas que afectaron al sector maquilador, el alcalde puntualizó que el factor determinante no fueron los aranceles, sino la diferenciación del salario mínimo en la franja fronteriza.

“Más que los aranceles, la principal afectación que tuvo la industria fue precisamente la diferenciación del salario mínimo de la franja fronteriza con respecto al resto del país”, precisó.

El munícipe aclaró que las empresas locales están cumpliendo con los pagos e incluso otorgan montos superiores para mantener los escalafones salariales entre operadores y supervisores.

Finalmente, De Hoyos destacó que la mano de obra especializada y el compromiso de los trabajadores siguen siendo el principal atractivo para mantener la competitividad industrial de Acuña.