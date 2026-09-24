Coahuila: descartan afectaciones por turismo médico y nacimientos en Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: descartan afectaciones por turismo médico y nacimientos en Estados Unidos
    Emilio de Hoyos, alcalde de Acuña, aseguró que no se han concretado afectaciones por los rumores sobre turismo médico. ARCHIVO

Acuña no reporta afectaciones por rumores sobre turismo médico y mantiene recuperación en empleo e inversiones

Las versiones sobre supuestas afectaciones al turismo médico o a familias que cruzan a Estados Unidos para el nacimiento de sus hijos en la frontera entre Ciudad Acuña y Del Río han quedado únicamente en rumores.

Así lo afirmó el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, quien aseguró que la localidad no ha registrado un impacto negativo real por estas situaciones y mantiene una tendencia positiva en su economía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/legislador-guillermo-ruiz-impulsa-el-turismo-de-salud-como-motor-economico-para-coahuila-PG23703194

“La verdad es que no nos ha afectado. En la frontera de Acuña y Del Río han sido rumores, pero realmente no ha sido verídico ningún caso en particular”, sostuvo el edil.

De Hoyos explicó que la ciudad se encuentra en franca recuperación en materia de empleo e inversiones, destacando las expansiones de industrias que ya se encontraban instaladas en el municipio.

Aunque el año pasado se perdieron alrededor de 6,000 empleos debido a factores económicos, durante el presente año ya se han recuperado más de 3,000 puestos de trabajo en la localidad.

“Después de Torreón somos el municipio que más empleo ha recuperado en el estado, y eso nos habla de que hoy se tiene la confianza en nuestra ciudad”, enfatizó el presidente municipal.

Respecto a las causas que afectaron al sector maquilador, el alcalde puntualizó que el factor determinante no fueron los aranceles, sino la diferenciación del salario mínimo en la franja fronteriza.

“Más que los aranceles, la principal afectación que tuvo la industria fue precisamente la diferenciación del salario mínimo de la franja fronteriza con respecto al resto del país”, precisó.

El munícipe aclaró que las empresas locales están cumpliendo con los pagos e incluso otorgan montos superiores para mantener los escalafones salariales entre operadores y supervisores.

Finalmente, De Hoyos destacó que la mano de obra especializada y el compromiso de los trabajadores siguen siendo el principal atractivo para mantener la competitividad industrial de Acuña.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud

Localizaciones


Acuña
Coahuila
Estados Unidos

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reflejo autoritario

Reflejo autoritario
true

Se cae en Coahuila alianza del Verde con Morena

true

POLITICÓN: El fallido intento de Leticia Bravo por ocultar el maltrato laboral en el IEC ante Carla Humphrey
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre y lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

Saltillo: lo asaltan y golpean por 50 pesos y un celular

El arquitecto saltillense Diego Alvarado de León, conocido como Arqui Juve, participó en ‘Tirando Bola’ con Franco Escamilla.

Franco Escamilla y el Arqui Juve se enfrentan en ‘Tirando Bola’; apuestan 500 dólares para asilo de Saltillo
La karateka ha fortalecido su preparación con competencias internacionales y concentraciones en Egipto y España.

Ana Victoria Muñoz: la monclovense que representará a México en el Mundial de Karate
Abogados británicos de derechos humanos han presentado, en nombre de la familia de Taraneh y Romina Rahimi, una “declaración formal de información” relativa al caso de estas dos mujeres.

Familiares de las gemelas iraníes condenadas a pena de muerte y prisión piden ayuda desesperada a la ONU
Zelensky advirtió que pronto llegará el momento en que la IA dicte cómo se libran las guerras, a medida que se fabriquen armas cada vez más sofisticadas a un ritmo acelerado.

La guerra en Ucrania debe terminar antes de que se utilice la IA en el campo de batalla, declaró Zelensky ante la ONU