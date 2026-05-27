Los alumnos que ya no pueden reprobar y quiénes sí según la SEP, tras fallo de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por unanimidad un acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras el amparo de una escuela privada, que elimina la reprobación automática de estudiantes de escuelas públicas y privadas por no acreditar todas las materias o no cumplir con un porcentaje mínimo de asistencia. Las ministras y ministros del máximo tribunal aprobaron el proyecto presentado por Lenia Batres Guadarrama, mediante el cual se negó el amparo promovido por el Colegio Roble contra el acuerdo vigente desde septiembre de 2023, acuerdo de evaluación 10/09/23. La Corte consideró que las disposiciones son constitucionales y que se ajustan a principios de calidad educativa e interés superior de la niñez, mediante el establecimiento de las normas generales para la evaluación, acreditación u promoción de los estudiantes de educación básica en México. Esta resolución aplica tanto para escuelas públicas como privada y surge al desestimar un amparo que alegaba que vulneraba la educación de excelencia al flexibilizar requisitos para pasar de grado, ya que establece la acreditación automática para los alumnos que cursan las etapas iniciales, es decir, estudiantes de preescolar, primaria o secundaria no serán reprobados.

ALUMNOS QUE NO PUEDEN REPROBAR Según la norma de la SEP, hay niveles educativos donde la promoción de nivel se otorga de manera automática, por el hecho de que el único requisito es presentar el curso. Se trata del nivel preescolar, donde se establece que cada grado será acreditado por el estudiante únicamente basándose en la asistencia, por lo que la promoción al siguiente nivel se realiza bajo el mismo criterio. Cuando pasan a primer grado de primaria la acreditación es con la asistencia del alumno; sin embargo, cambia a partir del segundo año: “La evaluación del aprendizaje para los tres grados de preescolar (fase 2) no se determinará con valores numéricos; se acreditará cada grado con base en la asistencia y la promoción se realizará bajo el mismo criterio”, se lee en el acuerdo para la evaluación de aprendizaje, promoción, regularización y certificación de Educación Básica de la SEP. ALUMNOS QUE PODRÍAN REPROBAR Desde 2° años de primaria, la SEP introduce los criterios de acreditación basándose en el desempeño académico en una escala del 5 al 10. Sin embargo, de 2° a 6° grado de Primaria, los estudiantes pasarán de año cuando tengan un promedio final mínimo de 6, cuando la evaluación sea menor la promoción al siguiente nivel no se realizará. Mientras que en secundaria el criterio es el mismo, los alumnos y alumnas solo pasarán de grado con un promedio final mínimo de 6 en cada materia. Así lo explica la SEP: “Para las fases 3, 4 y 5, es decir, los seis grados de primaria, el resultado de la evaluación se expresará en escala de 5 a 10 con observaciones y sugerencias en cada campo formativo. Primer grado se acreditará con base en la asistencia, y de segundo a sexto grado se promoverá a las y los alumnos cuando obtengan promedio final mínimo de 6 en los campos formativos”.

SCJN RESPALDA NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Durante la discusión del caso, Lenia Batres señaló que el concepto de excelencia educativa no puede reducirse únicamente al cumplimiento de asistencia o a calificaciones numéricas. “La educación de excelencia no se agota en registros de asistencias o en acreditaciones de asignaturas o grados mediante mediciones numéricas cuantitativas, pues esa perspectiva resulta reduccionista frente a la complejidad y pluralidad de factores que integran este principio, que incide en la formación de más de 23 millones 358 mil 341 alumnas y alumnos de nuestro país”, expresó la ministra. El acuerdo de la SEP reorganiza los planes de estudio en fases y campos formativos y establece nuevos criterios de evaluación para educación básica. Entre las modificaciones se contempla que estudiantes de preescolar y primer grado de primaria avancen automáticamente de nivel, además de que en secundaria se implementen mecanismos de regularización antes de considerar la reprobación.

SEP ELIMINA ASISTENCIA MÍNIMA OBLIGATORIA PARA APROBAR La normativa también elimina el requisito de asistencia mínima como condición indispensable para acreditar materias y plantea que la evaluación del aprendizaje no dependa exclusivamente de calificaciones numéricas. Según lo expuesto durante la sesión de la Corte, el modelo busca prevenir la exclusión escolar y priorizar procesos de aprendizaje integrales. Los ministros señalaron que estas medidas son compatibles con experiencias internacionales aplicadas en países como Dinamarca y Finlandia, donde los sistemas educativos utilizan criterios de evaluación más amplios y no centrados únicamente en exámenes o promedios.

COLEGIO ARGUMENTÓ AFECTACIONES A LA EXCELENCIA ACADÉMICA El Colegio Roble promovió un juicio de amparo argumentando que el acuerdo de la SEP afectaba principios relacionados con la excelencia académica, la disciplina escolar y la erradicación de la ignorancia. No obstante, la Suprema Corte resolvió mantener vigente la política educativa impulsada por la SEP. Durante el debate, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, sostuvo que la asistencia escolar no necesariamente refleja el nivel educativo de una persona estudiante. El ministro añadió que, en algunos casos, las ausencias pueden estar relacionadas con problemáticas familiares o sociales que requieren atención institucional, en lugar de sanciones automáticas para niñas, niños y adolescentes. Con esta resolución, la SCJN confirmó la validez constitucional del acuerdo educativo implementado por la SEP desde 2023 y mantuvo vigentes los criterios de evaluación y promoción escolar establecidos para el sistema educativo nacional. ¿CUÁNDO ENTREGAN LAS CALIFICACIONES EN EL CICLO 2025-2026? De acuerdo con el calendario escolar, las calificaciones correspondientes al tercer trimestre de preescolar, primaria y secundaria serán registradas del 3 de julio de 2026. Las boletas se entregarán en cada plantel educativo el 14 de julio, un día antes del fin de clases oficial. El miércoles 15 de julio está estipulado por la SEP como el fin de clases para dar paso a las vacaciones de verano. Aunque muchos Estados han informado que el ciclo terminará antes debido a las altas temperaturas en ciertas regiones y los partidos que se llevarán a cabo en México por el Mundial 2026. Posteriormente a esa fecha, los maestros y maestras de educación básica tendrán dos días más de talleres intensivos. La fecha del regreso a clases queda pendiente, ya que aunque se ha mencionado que podría ser el 31 de agosto, todavía no está la confirmación por parte del titular de la SEP, Mario Delgado.

¿QUÉ PASA SI EL ALUMNO REPRUEBA? Desde hace algunos ciclos escolares, la SEP retomó el sistema de evaluación tradicional, lo que implica que sí es posible reprobar tanto en primaria como en secundaria: Primaria (de segundo a sexto grado): Si el estudiante no obtiene un promedio mínimo de 6 en los cuatro campos formativos, deberá repetir el ciclo escolar. Secundaria (todos los grados): El mismo criterio aplica; un promedio inferior a 6 en la boleta significa la repetición del año completo. Estas medidas tienen como objetivo asegurar que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades necesarias antes de avanzar al siguiente nivel. En preescolar y primer año de primaria no se contempla la reprobación. La evaluación se basa en observaciones pedagógicas y la asistencia constante, sin aplicar una calificación numérica. MÉTODOS DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES 1. Revisión de Boletas de Calificaciones: En varias escuelas, las boletas de calificaciones son entregadas directamente a los alumnos, proporcionando una vista clara de las notas obtenidas. Los padres pueden también asistir a la escuela para hablar con los maestros y solicitar información de primera mano sobre el rendimiento académico de sus hijos. 2. Comunicación Directa con el Estudiante: La comunicación directa y abierta con el estudiante es una estrategia efectiva. Preguntarle sobre su desempeño escolar fomenta un diálogo constructivo que puede prevenir el ocultamiento de información y facilitar la búsqueda de soluciones. ¿Cómo ingreso al sistema de la SEP? En algunos sistemas educativos, como el de México, es posible verificar calificaciones a través de plataformas en línea como el portal del SIGED (Sistema de Información y Gestión Educativa). • Instrucciones para Acceder a SIGED: • Ingresar al portal del SIGED. • Introducir el CURP (Clave Única de Registro de Población) del alumno. • La página mostrará las calificaciones más recientes, así como las obtenidas en ciclos y años anteriores. Estas herramientas digitales facilitan la transparencia y el seguimiento del progreso académico del estudiante, permitiendo a los padres intervenir de manera oportuna.

¿QUÉ ESTADOS CONCLUIRÁN SU CICLO ESCOLAR ANTES? Cabe destacar que están en su derecho a ajustar el calendario de la SEP para la conveniencia de cada región, recordemos que existen zonas en el país donde las temperaturas en los primeros meses del verano pueden superar los 45 °C. Los estados que acabarán las clases antes del 15 de julio son: 1.- Nuevo León, 8 de julio;

2.- Yucatán, 26 de junio;

3.- Sinaloa, 10 de julio;

4.- San Luis Potosí, 5 de julio;

5.- Tamaulipas, 10 de julio;

6.- Guanajuato, 10 de julio;

7.- Colima, 25 de junio;

8.- Tlaxcala, 30 de junio;

9.- Baja California Sur, 3 de julio. Mientras que el resto de las entidades, 23 estados, prevén que las clases concluyan conforme al calendario previsto por la SEP. CALENDARIO ESCOLAR DE LA SEP CONCLUYE EN JULIO De acuerdo con el calendario escolar original 2025-2026, el último día de clases está programado para el 15 de julio. Previo a esa fecha, el calendario contempla algunas suspensiones oficiales de actividades escolares como el 29 de mayo y el 26 de junio por las sesiones de Consejo Técnico Escolar. Junto a la suspensión de hoy 15 de mayo por el Día del Maestro. También se establece el 3 de julio como fecha destinada al registro de calificaciones. Bajo este esquema original, estudiantes de educación básica todavía tendrían alrededor de 45 días hábiles de clases antes de concluir formalmente el ciclo escolar. En años anteriores, las actividades académicas regularmente terminaban entre mediados y finales de julio, siguiendo un esquema similar al contemplado inicialmente por la SEP para este ciclo.

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