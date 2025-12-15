Coahuila: diputada presenta iniciativa para reconocer agravantes de violencia contra la mujer

Coahuila
/ 15 diciembre 2025
    Coahuila: diputada presenta iniciativa para reconocer agravantes de violencia contra la mujer
    La diputada de Morena, Delia Hernández, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Coahuila en materia de abuso sexual. FOTO: REDES SOCIALES

Delia Hernández señaló que la legislación penal de Coahuila presenta vacíos que limitan el acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad

La diputada de Morena, Delia Hernández, presentó una iniciativa para reformar los artículos 226 y 228 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, en materia de abuso sexual, con el objetivo de actualizar el marco legal y alinearlo con estándares nacionales e internacionales.

La legisladora expuso que, si bien se han registrado avances en la materia, los delitos sexuales continúan tipificados bajo esquemas que ya no responden a las realidades actuales ni a los criterios de protección de derechos humanos. La normativa vigente, explicó, mantiene definiciones limitadas y deja sin sanción conductas que hoy son reconocidas como violencia sexual.

Entre las principales carencias del marco legal actual, la iniciativa señala la ausencia de una definición clara de consentimiento, la no consideración de actos sin contacto físico, la omisión de conductas como obligar a observar actos sexuales o a exhibir el cuerpo, así como la falta de reconocimiento de factores como el engaño, la amenaza, el abuso de confianza o la situación de vulnerabilidad como anuladores del consentimiento.

La propuesta plantea eliminar la persecución del delito por querella y establecerla de oficio, al considerar que este requisito deja sin protección a numerosas víctimas. Además, incorpora agravantes relacionadas con el embarazo, el consumo de sustancias, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, y contempla la reparación integral del daño y medidas de no repetición.

La iniciativa retoma los lineamientos del Modelo Federal 2025, que propone un tipo penal más amplio y sensible a las condiciones de las víctimas. De no armonizar la legislación estatal, advirtió la diputada, Coahuila mantendría disposiciones incompletas que propician zonas de impunidad y no garantizan una protección efectiva.

Temas


Leyes
Violencia Contra La Mujer

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Morena
CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

