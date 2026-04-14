IMSS Coahuila alerta: tratamiento sin hábitos saludables no controla enfermedades

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Coahuila
/ 14 abril 2026
    IMSS Coahuila alerta: tratamiento sin hábitos saludables no controla enfermedades
    El IMSS exhorta a combinar tratamiento médico con hábitos saludables para un mejor control de enfermedades. CORTESÍA

Especialistas subrayan que alimentación balanceada y ejercicio potencian resultados clínicos y evitan complicaciones

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila advirtió que el éxito terapéutico en padecimientos crónicos no depende únicamente de los fármacos, sino de la disciplina del paciente para mantener un estilo de vida saludable.

El médico familiar de la Unidad de Medicina Familiar No. 3, Carlos Manuel Lara Rodríguez, explicó que es frecuente que personas con enfermedades como diabetes o hipertensión cumplan con su medicación, pero descuiden su alimentación y actividad física, lo que compromete el control clínico y eleva el riesgo de complicaciones.

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“El medicamento por sí solo pierde efectividad si no se acompaña de hábitos adecuados. Una dieta equilibrada y el ejercicio constante pueden incluso contribuir a reducir dosis y mejorar la respuesta del organismo”, puntualizó.

PREVENCIÓN Y CONTROL DESDE LA VIDA DIARIA

El Instituto promueve, a través de consultas de Medicina Familiar y programas institucionales, la adopción de prácticas saludables, especialmente entre personas con sobrepeso, obesidad o enfermedades crónicas, con el objetivo de prevenir el deterioro progresivo de su salud.

Entre estas estrategias destaca el Programa de Atención Social a la Salud (PASS), que canaliza a los derechohabientes a los Centros de Seguridad Social, donde se diseñan rutinas personalizadas enfocadas en actividad física y bienestar integral.

El especialista subrayó que, en pacientes con funciones orgánicas comprometidas, la implementación de hábitos saludables es aún más crucial, ya que permite estabilizar su condición y mejorar su calidad de vida.

Añadió que acciones sencillas como caminar entre 20 y 30 minutos al día generan beneficios significativos en el sistema cardiovascular, fortalecen músculos y huesos, ayudan a controlar el peso, reducen el estrés y mejoran el estado de ánimo.

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