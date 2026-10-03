Coahuila encabeza ranking de evaluación a presidentes de Tribunales

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    Coahuila encabeza ranking de evaluación a presidentes de Tribunales
    El ranking de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia elaborado por GobernArte, con fecha del 2 de octubre, donde Coahuila aparece en primer lugar. REDES SOCIALES

La encuesta de GobernArte otorgó al magistrado Miguel F. Mery Ayup 38.4 por ciento de calificación general; CDMX y Sonora completan los primeros lugares

Coahuila se colocó en el primer lugar nacional del ranking de evaluación a presidentes de Tribunales Superiores de Justicia elaborado por la encuestadora GobernArte, con fecha del 2 de octubre.

El estudio otorgó al magistrado Miguel F. Mery Ayup, titular del Poder Judicial de Coahuila, 36.3 por ciento en conocimiento y 40.5 por ciento en aprobación, lo que promedia una calificación general del 38.4 por ciento.

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En segundo lugar figuró el magistrado Rafael Guerra Álvarez, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con 35.1 por ciento de conocimiento y 38.8 por ciento de aprobación, para un total de 37.0 por ciento.

El tercer sitio fue para Rafael Acuña Griego, presidente del Poder Judicial de Sonora, con 31.5 por ciento de conocimiento, 39.5 por ciento de aprobación y 35.5 por ciento general.

De acuerdo con la firma, el levantamiento se realizó a través de Odiseo, su plataforma de encuestas digitales, y abarcó las 32 entidades del país. La encuesta nacional se aplicó del 28 de septiembre al 1 de octubre, con mil 500 personas y un nivel de confianza del 95 por ciento.

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Con esa puntuación, Coahuila superó en la medición a entidades de alta densidad poblacional como el Estado de México, Guerrero y San Luis Potosí, que quedaron fuera de los tres primeros lugares.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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