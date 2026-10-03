Coahuila encabeza ranking de evaluación a presidentes de Tribunales

El estudio otorgó al magistrado Miguel F. Mery Ayup, titular del Poder Judicial de Coahuila, 36.3 por ciento en conocimiento y 40.5 por ciento en aprobación, lo que promedia una calificación general del 38.4 por ciento.

Coahuila se colocó en el primer lugar nacional del ranking de evaluación a presidentes de Tribunales Superiores de Justicia elaborado por la encuestadora GobernArte, con fecha del 2 de octubre.

En segundo lugar figuró el magistrado Rafael Guerra Álvarez, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con 35.1 por ciento de conocimiento y 38.8 por ciento de aprobación, para un total de 37.0 por ciento.

El tercer sitio fue para Rafael Acuña Griego, presidente del Poder Judicial de Sonora, con 31.5 por ciento de conocimiento, 39.5 por ciento de aprobación y 35.5 por ciento general.

De acuerdo con la firma, el levantamiento se realizó a través de Odiseo, su plataforma de encuestas digitales, y abarcó las 32 entidades del país. La encuesta nacional se aplicó del 28 de septiembre al 1 de octubre, con mil 500 personas y un nivel de confianza del 95 por ciento.