Coahuila, entre estados con mayor PIB manufacturero

Coahuila se ubicó en 2024 como el cuarto estado que más Valor Agregado Bruto (VAB) aportó a las Actividades Secundarias (Minería, Industrias Manufactureras, Construcción y Generación, Transmisión y Distribución de Energía y Suministro de Gas por ductos al Consumidor Final).

De acuerdo con los Resultados del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE) 2024 que presentó el INEGI, las Actividades Secundarias en el país registraron un monto de 10,383,262 millones de pesos corrientes.

Las entidades que más aportaron a esa cifra fueron Nuevo León con el 10.5%, Estado de México con 7.8%, Jalisco con 6.6%, Coahuila con 6.0%, Guanajuato con 5.5%, Baja California y Chihuahua con 5.4% cada uno, Sonora con 4.8%, Ciudad de México con 4.5%, Veracruz y Puebla con 3.8% cada entidad, y el resto de los estados participaron con el 35.7%.

En el caso de las Actividades Secundarias, sin considerar la minería petrolera, Coahuila también se ubica en el cuarto lugar con 6.4%, superado solamente por Nuevo León (11.1%), Estado de México (8.3%) y Jalisco (7.0%).

OTROS DATOS

En los Resultados del PIBE 2024 que presentó el INEGI, se destaca que el PIB Nacional a Precios de Mercado fue de 33,506,847 millones de pesos corrientes y, entre los estados, Coahuila se ubicó en el Top Ten por su contribución, al colocarse en el 9° lugar nacional.

Ciudad de México con 15.0%, Estado de México 9.1%, Nuevo León 8.1%, Jalisco 7.5%, Guanajuato 4.5%, Veracruz 4.3%, Baja California 3.9%, Chihuahua 3.8%, Coahuila 3.7% y Puebla 3.5%. Sin embargo, en el caso de la variación porcentual anual, en Coahuila se presentó una disminución de -0.6%.

En 2024, el PIB en valores constantes para Coahuila alcanzó un valor de 922,286 millones de pesos. Las Actividades Primarias ascendieron 2.5%, las Secundarias disminuyeron 3.9% y las Terciarias crecieron 3.5%.

Asimismo, la caída del 0.6% en la Actividad Económica de Coahuila se explica principalmente por la reducción en Minería (-10.9%) e Industrias Manufactureras (-5.5%), mientras que la Construcción aumentó 13.3%.

En las Actividades Primarias se presentó un crecimiento de 4.3% en la cría y explotación de animales; asimismo, el crecimiento de 2.5% que presentó esta actividad fue mayor al nacional, cuya variación anual fue de 0.4%.

En las Actividades Terciarias de Coahuila, también se presentó un crecimiento mayor al nacional (este último fue de 2.3%). El incremento de 3.5% que se registró en la entidad fue por el aumento en Comercio al por mayor (1.7%), Comercio al por menor (4.2%), Transportes, Correos y Almacenamiento (3.0%), Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes Muebles e Intangibles (1.7%) y Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (16.7%).