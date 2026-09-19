Saltillo acapara decomisos de mariguana; incidencia es cuatro veces mayor que en Torreón

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    Saltillo acapara decomisos de mariguana; incidencia es cuatro veces mayor que en Torreón
    Saltillo concentra el 62 por ciento del total de la droga que se decomisa en los municipios de Coahuila. CUARTOSCURO

En primer semestre de 2026 incautaron 886 kilogramos tanto en zonas urbanas como en rurales y carreteras

Al igual que en 2025, Saltillo se mantiene durante el primer semestre de 2026 como el municipio de Coahuila con mayor volumen de mariguana incautada, de acuerdo con datos oficiales.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguró en Saltillo, entre enero y junio de 2026, 886 kilogramos de mariguana, la droga que más frecuentemente se incauta en operativos tanto en zonas urbanas, como rurales y en carreteras.

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El volumen decomisado en Saltillo tanto en 2025 como en 2026 es cuatro veces mayor al del segundo municipio con mayor incidencia, que fue Torreón.

En el primer semestre de 2026, la Defensa incautó un total de 226 kilogramos de mariguana en el municipio lagunero, mientras que en todo el 2025 fueron 205 kilogramos.

Además de liderar en el aseguramiento de mariguana por parte de autoridades del orden federal, Saltillo concentra el 62 por ciento del total de la droga decomisada en todo el estado durante los primeros seis meses de 2026, que ascendió a una tonelada con 400 kilogramos.

Por otro lado, la información proporcionada por la Defensa también arroja que Saltillo ya superó en seis meses de 2026 el volumen de mariguana decomisada en todo el año anterior (2025), pues al cierre del mismo la autoridad reportó haber incautado 832 kilogramos de la sustancia.

Aunque el volumen asegurado en Saltillo tanto en 2025 como en 2026 puede parecer alto, los datos históricos dicen que a lo largo de 10 años, las variaciones se han hecho visibles en cuánto a los volúmenes, sin embargo, 2016 y 2017 fueron los años con mayor cantidad de volumen asegurado, con nueve toneladas 500 kilogramos y tres toneladas 32 kilogramos hallados respectivamente.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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