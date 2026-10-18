Coahuila: estiman crecimiento del 3.8% en presupuesto de egresos del 2027

El titular de la Secretaría de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, expuso que se estima que el próximo año se alcancen los 81 mil millones de pesos de presupuesto.

El presupuesto de egresos para Coahuila se espera con un incremento del 3.8 por ciento en 2027 respecto al ejercicio de este 2026.

“Nosotros probablemente podamos llegar a los 80 u 81 mil millones entre lo que son recursos propios y las participaciones federales”, dijo Gutiérrez Rodríguez este jueves a los medios de comunicación durante el arranque de la Convención Nacional Ganadera en Saltillo.

Asimismo, expuso que actualmente el proyecto de presupuesto está valorando las propuestas y acciones tanto de las secretarías como de los organismos públicos descentralizados.

“Ahorita estamos trabajando en esas propuestas que se van a requerir para el próximo año y estar en condiciones para en su momento entregar el proyecto de presupuesto del ejercicio 2027 al Congreso del Estado”, dijo el funcionario.

Añadió que, al ser una de las prioridades del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la seguridad será un aspecto de peso en el proyecto de presupuesto.

CADA AÑO SUPERA AL ANTERIOR

De acuerdo con datos históricos de la propia dependencia, el presupuesto ha ido incrementando en los últimos años, siendo cada año la cifra más grande de la historia.

En 2026, el presupuesto fue de poco más de 78 mil millones de pesos, que representó un incremento del 9.9 por ciento en comparación con los 71 mil millones que se proyectaron en 2025.

Durante ese periodo subió 4.4 por ciento en relación con los 68 mil millones que se presupuestaron en 2024. En 2023 fue la subida más grande en términos porcentuales, pues los 64 mil millones de pesos de ese año representaron 14.3 por ciento más que los 56 mil del periodo previo.