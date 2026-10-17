Coahuila: Solo 9% se considera flojo: encuesta; se ubica por debajo del promedio nacional

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    Coahuila: Solo 9% se considera flojo: encuesta; se ubica por debajo del promedio nacional
    Los coahuilenses se ubican en la posición 20 entre las entidades más flojas, de acuerdo a esta encuesta. Unsplash

La entidad ocupó el lugar 20 en el ranking nacional, registrando el porcentaje más bajo en el noreste

Coahuila es una de las entidades de México donde una menor proporción de la población se considera floja, al registrar solo 9 por ciento, de acuerdo con un análisis realizado por la consultora T-Research y la encuestadora Consulta Mitofsky.

Los resultados se dieron a conocer a partir de una encuesta en línea realizada entre abril y octubre de este año a mexicanos mayores de 18 años, a quienes se les preguntó qué tan chismosos se consideran, además de otros adjetivos como flojos, celosos, mentirosos, envidiosos, trasnochadores e impulsivos, entre otros.

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De acuerdo con los datos, 9 por ciento de los coahuilenses encuestados admitió considerarse flojo.

Aunque el porcentaje representa a casi uno de cada 10 participantes en la entidad, Coahuila se ubicó un punto porcentual por debajo de la media nacional, que fue de 10 por ciento.

Las entidades con mayor proporción de personas que se consideran flojas fueron Zacatecas, con 18 por ciento; Guanajuato y Yucatán, ambas con 16 por ciento. En contraste, Chiapas registró el menor porcentaje, con 3 por ciento, seguido de Colima, con 4 por ciento, y Durango, con 5 por ciento.

Coahuila ocupó el lugar 20 en el ranking nacional y registró el porcentaje más bajo de la región noreste. En Nuevo León, en cambio, 11 por ciento de los participantes afirmó considerarse flojo.

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A nivel nacional, los hombres reportaron una mayor inclinación a identificarse con este adjetivo que las mujeres: 11 por ciento de ellos se consideró flojo, frente a 9 por ciento de ellas.

Además, el grupo de 18 a 29 años concentró la mayor proporción de personas que se identificaron como flojas, con 21 por ciento de los encuestados en ese rango de edad.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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