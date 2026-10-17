Coahuila: Solo 9% se considera flojo: encuesta; se ubica por debajo del promedio nacional

Coahuila es una de las entidades de México donde una menor proporción de la población se considera floja, al registrar solo 9 por ciento, de acuerdo con un análisis realizado por la consultora T-Research y la encuestadora Consulta Mitofsky. Los resultados se dieron a conocer a partir de una encuesta en línea realizada entre abril y octubre de este año a mexicanos mayores de 18 años, a quienes se les preguntó qué tan chismosos se consideran, además de otros adjetivos como flojos, celosos, mentirosos, envidiosos, trasnochadores e impulsivos, entre otros.

De acuerdo con los datos, 9 por ciento de los coahuilenses encuestados admitió considerarse flojo. Aunque el porcentaje representa a casi uno de cada 10 participantes en la entidad, Coahuila se ubicó un punto porcentual por debajo de la media nacional, que fue de 10 por ciento.

🦥 ¿Cuáles son los estados más flojos de México?El Ranking del Carácter Mexicano 2026 coloca a Zacatecas en primer lugar con 18%, seguido de Guanajuato y Yucatán con 16%.El promedio nacional es de 10%, mientras Chiapas registra el nivel más bajo, con 3%.La mayor diferencia aparece por edad: 21% de los jóvenes de 18 a 29 años se considera mucho o algo flojo, frente a 8% entre las personas de 50 años o más.📊 El ranking se basa en autopercepción y reúne 14,760 entrevistas en las 32 entidades.Consulta los resultados completoshttps://t.co/jIyuFGJLze — TResearch (@TResearchMx) October 16, 2026

Las entidades con mayor proporción de personas que se consideran flojas fueron Zacatecas, con 18 por ciento; Guanajuato y Yucatán, ambas con 16 por ciento. En contraste, Chiapas registró el menor porcentaje, con 3 por ciento, seguido de Colima, con 4 por ciento, y Durango, con 5 por ciento. Coahuila ocupó el lugar 20 en el ranking nacional y registró el porcentaje más bajo de la región noreste. En Nuevo León, en cambio, 11 por ciento de los participantes afirmó considerarse flojo.

A nivel nacional, los hombres reportaron una mayor inclinación a identificarse con este adjetivo que las mujeres: 11 por ciento de ellos se consideró flojo, frente a 9 por ciento de ellas. Además, el grupo de 18 a 29 años concentró la mayor proporción de personas que se identificaron como flojas, con 21 por ciento de los encuestados en ese rango de edad.