Coahuila: Solo 9% se considera flojo: encuesta; se ubica por debajo del promedio nacional
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La entidad ocupó el lugar 20 en el ranking nacional, registrando el porcentaje más bajo en el noreste
Coahuila es una de las entidades de México donde una menor proporción de la población se considera floja, al registrar solo 9 por ciento, de acuerdo con un análisis realizado por la consultora T-Research y la encuestadora Consulta Mitofsky.
Los resultados se dieron a conocer a partir de una encuesta en línea realizada entre abril y octubre de este año a mexicanos mayores de 18 años, a quienes se les preguntó qué tan chismosos se consideran, además de otros adjetivos como flojos, celosos, mentirosos, envidiosos, trasnochadores e impulsivos, entre otros.
De acuerdo con los datos, 9 por ciento de los coahuilenses encuestados admitió considerarse flojo.
Aunque el porcentaje representa a casi uno de cada 10 participantes en la entidad, Coahuila se ubicó un punto porcentual por debajo de la media nacional, que fue de 10 por ciento.
🦥 ¿Cuáles son los estados más flojos de México?El Ranking del Carácter Mexicano 2026 coloca a Zacatecas en primer lugar con 18%, seguido de Guanajuato y Yucatán con 16%.El promedio nacional es de 10%, mientras Chiapas registra el nivel más bajo, con 3%.La mayor diferencia aparece por edad: 21% de los jóvenes de 18 a 29 años se considera mucho o algo flojo, frente a 8% entre las personas de 50 años o más.📊 El ranking se basa en autopercepción y reúne 14,760 entrevistas en las 32 entidades.Consulta los resultados completoshttps://t.co/jIyuFGJLze— TResearch (@TResearchMx) October 16, 2026
Las entidades con mayor proporción de personas que se consideran flojas fueron Zacatecas, con 18 por ciento; Guanajuato y Yucatán, ambas con 16 por ciento. En contraste, Chiapas registró el menor porcentaje, con 3 por ciento, seguido de Colima, con 4 por ciento, y Durango, con 5 por ciento.
Coahuila ocupó el lugar 20 en el ranking nacional y registró el porcentaje más bajo de la región noreste. En Nuevo León, en cambio, 11 por ciento de los participantes afirmó considerarse flojo.
A nivel nacional, los hombres reportaron una mayor inclinación a identificarse con este adjetivo que las mujeres: 11 por ciento de ellos se consideró flojo, frente a 9 por ciento de ellas.
Además, el grupo de 18 a 29 años concentró la mayor proporción de personas que se identificaron como flojas, con 21 por ciento de los encuestados en ese rango de edad.