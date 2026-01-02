Coahuila: Exhorta IMSS a regular el uso de pantallas en menores durante vacaciones

El jefe de Servicio de Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 88, Emmanuel Valdez Alonso, advirtió que el uso excesivo de estos aparatos, sumado a periodos de descanso insuficientes, puede provocar sequedad ocular, lagrimeo, enrojecimiento de los ojos y cefalea, síntomas que suelen pasar desapercibidos, pero que pueden agravarse con el tiempo.

Ante este panorama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llamó a madres y padres de familia a regular y supervisar el tiempo de exposición a pantallas para prevenir afectaciones a la salud visual y al desarrollo de las y los menores.

Durante el periodo vacacional, el uso de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, televisores y videojuegos aumenta de manera considerable en los hogares, especialmente entre la población infantil.

El especialista explicó que la luz emitida por los dispositivos electrónicos incrementa el riesgo de desarrollar miopía en menores de cinco años, e incluso puede ocasionar daño severo a la retina, debido a que la focalización constante de la visión central favorece la llamada visión tubular, la cual genera estrés, sequedad y fatiga visual.

“El ojo seco se produce al permanecer con la mirada fija sobre la pantalla, ya que en esta condición se parpadea hasta la mitad de lo normal. Una de las funciones del parpadeo es hidratar el ojo, por lo que no debe descuidarse esta acción”, puntualizó Valdez Alonso.

Asimismo, recomendó realizar pausas cada 15 minutos para relajar la musculatura ocular, así como el uso de filtros de pantalla, protectores o lentes especiales que reduzcan los reflejos de la luz natural o artificial. En la medida de lo posible, sugirió retirar los dispositivos electrónicos durante la noche, ya que el uso de pantallas con la luz apagada incrementa la probabilidad de sequedad ocular y otros padecimientos.

El médico subrayó que si bien los dispositivos electrónicos son herramientas que aportan beneficios en distintos ámbitos de la vida diaria, su uso inadecuado representa un riesgo para la salud infantil. Por ello, insistió en que la prevención comienza con la regulación del tiempo frente a pantallas, el fomento de actividades físicas y el respeto a los horarios de descanso.

Con estas recomendaciones, el IMSS en Coahuila busca concientizar a las familias sobre la importancia de un uso responsable de la tecnología durante las vacaciones, a fin de proteger la salud visual y el bienestar integral de niñas y niños.