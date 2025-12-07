Coahuila: Fundación Luz y Esperanza cumple 23 años de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia

Fundación Luz y Esperanza (FULYE) conmemoró 23 años de operación con un servicio de gratitud donde su directora, la Dra. Rosa María Salazar Rivera, habló sobre los desafíos recientes y refrendó el compromiso de la institución con mujeres, niñas y niños que buscan protección ante situaciones de violencia. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Transportistas agradecen trabajo y seguridad en peregrinación a la Virgen de Guadalupe

Durante la ceremonia, recordó que la organización comenzó atendiendo casos sin un modelo formal. Mencionó que la primera mujer que llegó a la fundación, Carmen, marcó el inicio de una labor que se ha sostenido con acompañamiento comunitario y con la convicción de ofrecer un espacio seguro a quienes lo necesitan. Describió 2025 como un año complejo por retrasos presupuestales, pérdidas familiares y problemas de salud en el equipo. Aun así, afirmó que la atención no se detuvo. “En medio de problemas de salud, pérdidas y crisis financieras, Dios nos ha permitido superar cada obstáculo y mantener nuestra atención para cada mujer, niña y niño que llega huyendo de la violencia”, dijo.