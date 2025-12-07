Coahuila: Fundación Luz y Esperanza cumple 23 años de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia
La fundación recordó sus inicios, reconoció retos recientes y anunció que extendió su servicio comunitario hacia Los Lirios con apoyo de diferentes aliados
Fundación Luz y Esperanza (FULYE) conmemoró 23 años de operación con un servicio de gratitud donde su directora, la Dra. Rosa María Salazar Rivera, habló sobre los desafíos recientes y refrendó el compromiso de la institución con mujeres, niñas y niños que buscan protección ante situaciones de violencia.
Durante la ceremonia, recordó que la organización comenzó atendiendo casos sin un modelo formal. Mencionó que la primera mujer que llegó a la fundación, Carmen, marcó el inicio de una labor que se ha sostenido con acompañamiento comunitario y con la convicción de ofrecer un espacio seguro a quienes lo necesitan.
Describió 2025 como un año complejo por retrasos presupuestales, pérdidas familiares y problemas de salud en el equipo. Aun así, afirmó que la atención no se detuvo. “En medio de problemas de salud, pérdidas y crisis financieras, Dios nos ha permitido superar cada obstáculo y mantener nuestra atención para cada mujer, niña y niño que llega huyendo de la violencia”, dijo.
En su mensaje, destacó el trabajo del personal multidisciplinario que sostiene la operación diaria incluso en etapas de rezago. También subrayó que la fundación es, según dijo, la única en Coahuila que brinda atención a mujeres que además de vivir violencia presentan condiciones de salud mental, lo que implica procesos especializados.
Además, informó que el servicio comunitario se amplió hacia Los Lirios gracias al apoyo de la Fundación del Empresariado Coahuilense, lo que permitió fortalecer el alcance del Centro de Atención Integral y abrir trabajo en una nueva región.
Al final del evento, invitó a iglesias, instituciones y ciudadanía a continuar colaborando mediante acompañamiento, difusión y esfuerzos solidarios. “Que sigamos siendo luz y esperanza para Saltillo y para todas las mujeres que aún necesitan ser rescatadas. Lo que hacemos, lo hacemos con fe y con profunda responsabilidad social”, concluyó.