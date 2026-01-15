Coahuila: ¿Gripes frecuentes? Recomiendan frutas cítricas para prevenir resfriados en invierno

Ante el descenso de las temperaturas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila emitió una serie de recomendaciones para fortalecer el sistema inmunológico a través de la alimentación. La institución destaca que el consumo de frutas de temporada es clave para reducir el riesgo de padecer enfermedades respiratorias durante el invierno.

De acuerdo con Lizeth Canive Orozco, especialista en nutrición de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 93, la recomendación ideal es ingerir de tres a cuatro raciones de fruta diariamente. Sin embargo, la experta enfatizó que estas deben consumirse preferentemente en su estado natural y no en jugos.

La razón principal es que, al exprimir los cítricos, se desecha el gabazo o pulpa, perdiendo así la fibra y las propiedades vitamínicas esenciales que ayudan a la digestión y refuerzan las defensas.

El IMSS señala que frutas como la mandarina, naranja, toronja y lima son aliadas fundamentales en esta época. Entre ellas destacan:

Recomendaciones para pacientes crónicos

La especialista subrayó que las personas que viven con enfermedades crónicas no deben seguir estas recomendaciones de forma generalizada. Es fundamental que consulten a su médico familiar o nutriólogo, ya que para estos casos se suelen sugerir frutas de bajo índice glicémico, tales como:

Finalmente, el IMSS recordó que la vitamina C no solo se encuentra en los cítricos; también puede obtenerse mediante el consumo de verduras como pimientos, brócoli, coliflor, espinacas y la papa. Al igual que con el agua, la cantidad de alimento debe ajustarse a las necesidades específicas de cada paciente