Coahuila: IMSS fortalece diagnóstico temprano para frenar riesgos asociados a los miomas uterinos

Con el propósito de prevenir complicaciones como anemia severa, hemorragias y afectaciones a la salud reproductiva, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortalece la detección oportuna de miomas uterinos entre las mujeres que acuden a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) por alteraciones en su menstruación, principalmente cuando presentan sangrados abundantes o de mayor duración. El doctor Hugo César Hernández Gordillo, jefe de Área en la División Transversal de Salud Pediátrica y de la Mujer de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, explicó que los miomas son tumores benignos que se desarrollan en el útero y pueden localizarse en cualquiera de sus capas.

Precisó que alrededor del 80 por ciento de las mujeres mexicanas desarrollará miomas durante su etapa reproductiva, aunque aproximadamente la mitad de ellas no presentará manifestaciones clínicas. Entre los síntomas más frecuentes destacan menstruaciones más abundantes y prolongadas de lo habitual, inflamación abdominal, dolor en la región lumbar, estreñimiento e irritación de la vejiga, lo que ocasiona deseos frecuentes de orinar con escasa eliminación de orina. El especialista advirtió que los sangrados persistentes pueden ocasionar anemia, incluso de gravedad, por lo que es importante acudir al médico ante señales como cansancio constante, fatiga, somnolencia durante el día o disminución del rendimiento físico. Para confirmar el diagnóstico, el IMSS realiza estudios como biometría hemática, que permite identificar la disminución de hemoglobina, así como ultrasonido pélvico para determinar la presencia, ubicación y tamaño de los miomas. TRATAMIENTOS DE ACUERDO CON CADA PACIENTE Hernández Gordillo destacó que el Seguro Social brinda atención integral a las mujeres con miomas uterinos en los tres niveles de atención médica, mediante tratamientos personalizados según la edad, los síntomas, el tamaño de los tumores y el deseo de preservar la fertilidad. En los casos en que los miomas no provocan molestias y son detectados de manera incidental durante un ultrasonido, se establece vigilancia médica mediante revisiones semestrales o anuales para evaluar su evolución.

Cuando las pacientes presentan síntomas y los miomas son pequeños, además de conservar el deseo de embarazarse, se indica tratamiento médico con terapias hormonales o dispositivos intrauterinos que liberan microdosis hormonales. En mujeres con miomas de mayor tamaño que buscan preservar su fertilidad, la alternativa es una cirugía conservadora para retirar únicamente los tumores y mantener el útero, permitiendo la posibilidad de un embarazo futuro. En cambio, para quienes ya no tienen planes reproductivos y presentan miomas de gran tamaño, en hospitales de Segundo y Tercer Nivel se realiza una histerectomía total abdominal, procedimiento que consiste en retirar el útero junto con el cuello uterino. El especialista aclaró que, por lo general, esta cirugía no implica la extracción de ovarios ni de trompas de Falopio, por lo que la paciente no requiere terapia hormonal de reemplazo. Asimismo, recomendó complementar el tratamiento médico o quirúrgico con una alimentación equilibrada y actividad física regular para prevenir o reducir el sobrepeso y la obesidad, factores que favorecen una mayor producción de estrógenos, hormonas relacionadas con el crecimiento de los miomas.

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