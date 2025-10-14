Coahuila: inicia vacunación contra sarampión para menores de 49 años, ante nuevo brote

Coahuila
/ 14 octubre 2025
    Coahuila: inicia vacunación contra sarampión para menores de 49 años, ante nuevo brote
    Autoridades sanitarias exhortan a la población menor de 49 años a vacunarse, luego de que Coahuila se colocara entre los tres estados con más contagios por sarampión en el país. FOTO: ARCHIVO

El IMSS y el Gobierno de Coahuila reanudaron la campaña de inmunización gratuita ante el aumento de casos y la muerte de un bebé; la Secretaría de Salud alerta que el 88% de las víctimas no estaban vacunadas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició una nueva jornada de vacunación contra el sarampión, ante el repunte de contagios en la entidad. Tanto las clínicas federales como las del Gobierno de Coahuila impulsan una campaña de revacunación debido a la mutación del virus tradicional.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Plantean endurecer penas contra padres por dar motos o transportar niños sin seguridad

Durante el verano comenzó la inmunización del personal de salud de todas las edades, y tras el regreso a clases se amplió la campaña a niños y adultos. La vacuna se aplica únicamente a personas menores de 49 años y está disponible de manera gratuita en todos los centros de salud del estado.

El primer caso confirmado en Saltillo corresponde a un hombre de 52 años que no contaba con la vacuna. Con este, suman ya 10 contagios en Coahuila, según la Secretaría de Salud, que advirtió que ninguna de las personas afectadas estaba inmunizada.

ALERTA SANITARIA

Previo al cierre del ciclo escolar 2024-2025, Coahuila encendió las alertas tras la muerte de un bebé y el registro de diez contagios, entre ellos un adulto mayor que requirió hospitalización. La mayoría de los casos se detectaron en municipios fronterizos, donde la baja cobertura de vacunación ha favorecido el rebrote del virus.

OLA DE CONTAGIOS

La Secretaría de Salud federal informó que Coahuila ocupa el tercer lugar nacional en número de contagios por sarampión. De acuerdo con el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática (EFE), la entidad acumula 55 casos confirmados, sólo por debajo de Chihuahua y Sonora.

El informe también detalla que el 88% de las víctimas mortales son niños menores de siete años que no habían recibido la vacuna, por lo que las autoridades reiteraron el llamado urgente a la población para acudir a inmunizarse.

Temas


vacunas
Derechos De Los Niños
Salud

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


IMSS

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha