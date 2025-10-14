Coahuila: inicia vacunación contra sarampión para menores de 49 años, ante nuevo brote

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició una nueva jornada de vacunación contra el sarampión, ante el repunte de contagios en la entidad. Tanto las clínicas federales como las del Gobierno de Coahuila impulsan una campaña de revacunación debido a la mutación del virus tradicional.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Plantean endurecer penas contra padres por dar motos o transportar niños sin seguridad

Durante el verano comenzó la inmunización del personal de salud de todas las edades, y tras el regreso a clases se amplió la campaña a niños y adultos. La vacuna se aplica únicamente a personas menores de 49 años y está disponible de manera gratuita en todos los centros de salud del estado.

El primer caso confirmado en Saltillo corresponde a un hombre de 52 años que no contaba con la vacuna. Con este, suman ya 10 contagios en Coahuila, según la Secretaría de Salud, que advirtió que ninguna de las personas afectadas estaba inmunizada.

ALERTA SANITARIA

Previo al cierre del ciclo escolar 2024-2025, Coahuila encendió las alertas tras la muerte de un bebé y el registro de diez contagios, entre ellos un adulto mayor que requirió hospitalización. La mayoría de los casos se detectaron en municipios fronterizos, donde la baja cobertura de vacunación ha favorecido el rebrote del virus.

OLA DE CONTAGIOS

La Secretaría de Salud federal informó que Coahuila ocupa el tercer lugar nacional en número de contagios por sarampión. De acuerdo con el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática (EFE), la entidad acumula 55 casos confirmados, sólo por debajo de Chihuahua y Sonora.

El informe también detalla que el 88% de las víctimas mortales son niños menores de siete años que no habían recibido la vacuna, por lo que las autoridades reiteraron el llamado urgente a la población para acudir a inmunizarse.