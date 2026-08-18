Coahuila instala Consejo Tripartito para prevenir conflictos laborales; capacitarán a mandos medios

Con la apuesta de prevenir conflictos desde los propios centros de trabajo, en Coahuila fue instalado el Consejo Tripartito de Relaciones Laborales y se presentó un diplomado dirigido a mandos medios, supervisores y delegados sindicales. El Diplomado en Relaciones Laborales fue presentado en las instalaciones de la Universidad Laboral de México (UNILAM), con la participación de la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, y el dirigente sindical Tereso Medina Ramírez.

El programa está orientado a la capacitación estratégica de quienes mantienen contacto directo con los trabajadores, con la intención de brindarles herramientas para identificar y atender posibles conflictos laborales. Durante su intervención, Medina Ramírez destacó la importancia del aprendizaje continuo como una herramienta para preservar la estabilidad laboral y fortalecer la competitividad económica de Coahuila y del país. “Cuando intensificamos la educación para un trabajador, cualquiera que sea el rol que tenga en el mundo del trabajo, es prever conflicto, porque el de la voz junto con algunos de ustedes nacimos en el conflicto”, declaró. El líder sindical señaló que las confrontaciones laborales del pasado dejaron pérdidas para trabajadores, gobiernos y regiones. Ante ello, consideró necesario integrar formalmente a los mandos medios como actores clave para preservar la estabilidad dentro de los centros de trabajo. MANDOS MEDIOS, PRIMERA LÍNEA ANTE CONFLICTOS La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, explicó que la formación ofrecida por el diplomado busca dotar a los líderes laborales de herramientas tanto técnicas como humanas y preventivas.

“Es importante que los supervisores o mandos medios tengan desarrollada esas habilidades tanto del conocimiento general de la Ley Federal del Trabajo, las relaciones individuales, las relaciones colectivas”, afirmó. Zogbi Castro señaló que los supervisores constituyen una primera línea de contacto para identificar y encauzar las inquietudes de los trabajadores antes de que, por falta de información o atención, escalen a problemas mayores. La funcionaria detalló que el programa académico también abordará temas del entorno laboral actual, entre ellos los retos relacionados con el T-MEC, el diálogo social promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la discusión sobre la reducción de la jornada laboral.