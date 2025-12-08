Coahuila intensifica combate a la venta clandestina de pirotecnia en temporada decembrina
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los vendedores operan principalmente a través de redes sociales, de forma encubierta o incluso abierta
A pesar de la prohibición y sanciones anunciadas recientemente por el Gobierno del Estado, la venta clandestina de artículos pirotécnicos para las fiestas decembrinas se mantiene en algunas partes de Coahuila.
Es principalmente a través de las redes sociales como los vendedores que operan de manera encubierta, y otras veces casi abiertamente, promocionan sus explosivos, poniendo en juego la integridad física y la vida de la población.
TE PUEDE INTERESAR: Suben 30% casos de quemaduras infantiles por pirotecnia en diciembre
En diferentes plataformas digitales se encontró que este tipo de delincuentes han modificado sus estrategias de venta, a fin de que las autoridades correspondientes no los puedan ubicar.
Pero una buena parte siguen conservando sus mismas formas mercadeo subrepticio, para lo cual han convertido domicilios particulares en verdaderas bodegas, mientras otros optan por disfrazar sus productos con nombres que, por lo novedoso o para que pasen desapercibidos, resultan poco conocidos.
Destacan: “Camelia”, “Flash”, “Garra de tigre”, “Cara del diablo”, “Jarritos”, “Bombita”, “Bombón”, “R-15”, “Bazuca”, “Paloma jumbo”, “Toro loco”, “Gallo”, “Cebollón”, “Oruga”, “Mosaico” y oros menos peligrosos, como: “Candela”, “Chiflador de piso”, “Bola de humo y luz”, “Pino luminoso” y “Cohetón”.
A través de un comunicado, el subsecretario de Protección Civil en la entidad, Ramiro Durán García, dejó claro que para estas fiestas decembrinas “no se otorgarán permisos para la transportación y comercialización de artificios pirotécnicos en el estado de Coahuila”.
TE PUEDE INTERESAR: Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey
Esto, “con la intención de establecer estrategias, acciones y reducir el riesgo al medio ambiente y la salud humana y animal”, con base en el Reglamento para el Otorgamiento de Opiniones Favorables para la Fabricación, Almacenamiento, Comercialización, Consumo y Transportación de Materiales Explosivos en el Estado de Coahuila del 14 de marzo de 2008.
Posterior a esto, se pusieron en marcha operativos contra la venta ilegal de pirotecnia en varios municipios del estado, como Torreón, Saltillo, Ramos Arizpe y Parras, que han dado como resultado escasas detenciones.