Coahuila intensifica combate a la venta clandestina de pirotecnia en temporada decembrina

Coahuila
/ 8 diciembre 2025
    Los comerciantes han modificado sus estrategias para evitar ser detectados por las autoridades. FOTO: ESPECIAL

Los vendedores operan principalmente a través de redes sociales, de forma encubierta o incluso abierta

A pesar de la prohibición y sanciones anunciadas recientemente por el Gobierno del Estado, la venta clandestina de artículos pirotécnicos para las fiestas decembrinas se mantiene en algunas partes de Coahuila.

Es principalmente a través de las redes sociales como los vendedores que operan de manera encubierta, y otras veces casi abiertamente, promocionan sus explosivos, poniendo en juego la integridad física y la vida de la población.

En diferentes plataformas digitales se encontró que este tipo de delincuentes han modificado sus estrategias de venta, a fin de que las autoridades correspondientes no los puedan ubicar.

Pero una buena parte siguen conservando sus mismas formas mercadeo subrepticio, para lo cual han convertido domicilios particulares en verdaderas bodegas, mientras otros optan por disfrazar sus productos con nombres que, por lo novedoso o para que pasen desapercibidos, resultan poco conocidos.

Destacan: “Camelia”, “Flash”, “Garra de tigre”, “Cara del diablo”, “Jarritos”, “Bombita”, “Bombón”, “R-15”, “Bazuca”, “Paloma jumbo”, “Toro loco”, “Gallo”, “Cebollón”, “Oruga”, “Mosaico” y oros menos peligrosos, como: “Candela”, “Chiflador de piso”, “Bola de humo y luz”, “Pino luminoso” y “Cohetón”.

Entre los artículos más peligrosos destacan explosivos como “Camelia”, “Flash”, “Garra de tigre” y “Bazuca”, entre otros. FOTO: ESPECIAL

A través de un comunicado, el subsecretario de Protección Civil en la entidad, Ramiro Durán García, dejó claro que para estas fiestas decembrinas “no se otorgarán permisos para la transportación y comercialización de artificios pirotécnicos en el estado de Coahuila”.

Esto, “con la intención de establecer estrategias, acciones y reducir el riesgo al medio ambiente y la salud humana y animal”, con base en el Reglamento para el Otorgamiento de Opiniones Favorables para la Fabricación, Almacenamiento, Comercialización, Consumo y Transportación de Materiales Explosivos en el Estado de Coahuila del 14 de marzo de 2008.

Posterior a esto, se pusieron en marcha operativos contra la venta ilegal de pirotecnia en varios municipios del estado, como Torreón, Saltillo, Ramos Arizpe y Parras, que han dado como resultado escasas detenciones.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

