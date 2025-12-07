Suben 30% casos de quemaduras infantiles por pirotecnia en diciembre

CDMX.- Con el inicio de las celebraciones decembrinas, hospitales regionales reportan un aumento de hasta 30% en casos pediátricos por quemaduras, muchas vinculadas al uso de pirotecnia y accidentes domésticos, advierten autoridades de salud en Veracruz.

Médicos especialistas y brigadas de protección civil coinciden en que la combinación de fuegos artificiales —muchos de venta clandestina—, sobrecarga de conexiones eléctricas para luces navideñas y descuidos en la cocina elevan los riesgos durante estas fiestas.

Los más vulnerables: niñas, niños, adultos mayores y personas que participan en la manipulación de cohetes, instalación de adornos o preparación de alimentos en celebraciones.

Entre las lesiones más comunes se encuentran quemaduras leves en extremidades, y en los casos graves, daño en rostro, manos o pérdida parcial de la visión, —especialmente cuando la detonación ocurre cerca del rostro— o hay manipulación inadecuada de pirotecnia.

No obstante, las quemaduras no se circunscriben únicamente a fuegos artificiales: muchos accidentes domésticos durante diciembre se originan por líquidos calientes, fuegos abiertos, instalaciones eléctricas saturadas o malas conexiones en adornos de temporada.

Especialistas en urgencias dermatológicas advierten que las secuelas pueden ser graves: cicatrices, lesiones permanentes, pérdida de funciones en extremidades e incluso daño ocular irreversible.

Ante este panorama, instituciones médicas y de protección civil hacen un llamado urgente a la población para extremar precauciones: evitar el uso de pirotecnia casera, supervisar a menores, no sobrecargar instalaciones eléctricas y mantener la vigilancia en la cocina o cuando se usan fuegos o líquidos calientes.

La prevención —advierten— es la mejor herramienta para evitar tragedias. En caso de quemaduras, recomiendan acudir de inmediato a servicios médicos y evitar remedios caseros, ya que pueden agravar las lesiones. Con información de Excélsior