Coahuila: La inflación y tu bolsillo: cómo impacta tu vida diaria y qué hacer para proteger tus finanzas

La inflación no es solo un concepto técnico reservado para economistas o analistas financieros; está presente en la vida cotidiana y se manifiesta cada vez que una familia hace el súper, llena el tanque de gasolina o paga servicios básicos. Su efecto es directo: con la misma cantidad de dinero, hoy se puede comprar menos que antes.

En términos sencillos, la inflación es el aumento generalizado de los precios a lo largo del tiempo. Cuando este fenómeno se intensifica, el poder adquisitivo se reduce, obligando a los hogares a replantear hábitos de consumo, prioridades y estrategias financieras.

El Indica Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ubicó durante la primera quincena de enero a Torreón como la décima ciudad con la variación por arriba del promedio nacional al registrar una variación quincenal de 0.60%.

Con base en datos del Observatorio de La Laguna, sustentados en cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi, la inflación en la Región Lagunera mostró un comportamiento fluctuante a lo largo de 2025. El año inició con una tasa de 4 por ciento en enero, nivel en el que se mantuvo de manera general; no obstante, en febrero registró un repunte hasta 4.34 por ciento, lo que colocó a Torreón entre las diez ciudades del país con mayor inflación.

MENOR AHORRO Y MAYOR COSTO DE VIDA

Uno de los impactos más evidentes de la inflación es la disminución de la capacidad de ahorro. El dinero que se guarda sin generar rendimientos, ya sea en efectivo o en cuentas bancarias tradicionales, pierde valor con el paso del tiempo. Lo que hoy alcanza para una comida familiar completa, en algunos años podría cubrir apenas una parte de ese gasto.

A la par, el costo de vida se incrementa de manera sostenida. Alimentos, transporte, entretenimiento, servicios médicos y tecnología tienden a encarecerse, lo que obliga a las familias a realizar ajustes constantes en su presupuesto para evitar desequilibrios financieros y endeudamientos innecesarios.

La inflación también impacta en los proyectos de largo plazo. Si las metas financieras no se actualizan considerando el aumento de precios, los objetivos —como comprar una vivienda, ahorrar para la educación o planear el retiro— pueden volverse más lejanos o tardar más de lo previsto en concretarse.

CINCO CLAVES PARA ENFRENTAR LA INFLACIÓN

Ante este escenario, Juan Luis Ordaz, director de Estudios Económicos Banamex, comparte cinco recomendaciones prácticas para enfrentar los efectos de la inflación y fortalecer las finanzas personales.

La primera es actualizar de manera constante el presupuesto. Revisar ingresos y gastos permite identificar incrementos de precios y ajustar decisiones de consumo, sustituyendo productos o servicios por opciones con mejor relación costo-beneficio.

El segundo consejo es poner el dinero a trabajar. Mantenerlo estático provoca que pierda valor; en cambio, invertir en productos financieros que generen rendimientos puede ayudar a superar la inflación y, con el tiempo, incrementar el capital, incluso comenzando con montos pequeños y diversificando gradualmente.

Comprar con inteligencia es la tercera recomendación. Comparar precios, aprovechar ofertas y adquirir al mayoreo productos de consumo frecuente puede representar un ahorro significativo en el mediano plazo.

El cuarto punto se centra en los hábitos cotidianos. Reducir gastos como comer fuera de casa o pedir comida a domicilio, así como controlar los llamados “gastos hormiga”, puede liberar recursos importantes dentro del presupuesto familiar.

Finalmente, el especialista subraya la importancia de informarse y actualizar conocimientos financieros. Tomar cursos, talleres y consultar fuentes confiables permite tomar mejores decisiones y desarrollar una mayor resiliencia ante escenarios económicos adversos.

Cada decisión financiera informada contribuye a una vida más estable. Comprender fenómenos como la inflación y aplicar estrategias para mitigar su impacto no solo protege el dinero, sino que prepara a las personas para enfrentar con mayor solidez los retos económicos del presente y del futuro.