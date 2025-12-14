Coahuila llega a la final nacional de Hip Hop por la Paz

En el encuentro nacional Hip Hop por la Paz, celebrado el 29 de noviembre en el Auditorio Roberto Cantoral de la Ciudad de México, Coahuila formó parte de los 12 equipos finalistas que llegaron a la última etapa del proyecto Hip Hop por la Paz, junto con representaciones de entidades como Guerrero, San Luis Potosí, Estado de México, Baja California Sur, Hidalgo, Nuevo León y Chihuahua.

La presencia del equipo coahuilense en la final colocó al estado entre los participantes que lograron avanzar tras un proceso de selección nacional que reunió más de mil propuestas, tanto de la vertiente comunitaria como de centros penitenciarios. La participación de Coahuila se dio en el contexto de una convocatoria que priorizó mensajes de identidad, prevención de adicciones, cultura de paz, esperanza y resiliencia, a través de composiciones originales de hip hop.

