Coahuila llega a la final nacional de Hip Hop por la Paz
La final nacional reunió propuestas comunitarias y penitenciarias de todo el país, consolidando una plataforma de expresión juvenil y alcance nacional
En el encuentro nacional Hip Hop por la Paz, celebrado el 29 de noviembre en el Auditorio Roberto Cantoral de la Ciudad de México, Coahuila formó parte de los 12 equipos finalistas que llegaron a la última etapa del proyecto Hip Hop por la Paz, junto con representaciones de entidades como Guerrero, San Luis Potosí, Estado de México, Baja California Sur, Hidalgo, Nuevo León y Chihuahua.
La presencia del equipo coahuilense en la final colocó al estado entre los participantes que lograron avanzar tras un proceso de selección nacional que reunió más de mil propuestas, tanto de la vertiente comunitaria como de centros penitenciarios. La participación de Coahuila se dio en el contexto de una convocatoria que priorizó mensajes de identidad, prevención de adicciones, cultura de paz, esperanza y resiliencia, a través de composiciones originales de hip hop.
TE PUEDE INTERESAR: Con aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, Román Cepeda confía en continuidad de Agua Saludable para La Laguna
Durante la jornada final se dieron a conocer los resultados del certamen. En la vertiente comunitaria, el primer lugar fue otorgado a Guerrero, el segundo a San Luis Potosí y el tercero al Estado de México. Aunque el equipo de Coahuila no se ubicó entre los tres primeros lugares, su llegada a la final nacional lo posicionó dentro del grupo de estados con mayor presencia en el proyecto.
En la vertiente penitenciaria, los reconocimientos fueron para el Centro de Reinserción Social de Venustiano Carranza, Nayarit, que obtuvo el primer lugar; el penal de Bucerías, Nayarit, con el segundo sitio, y un tercer lugar compartido entre el Centro Femenil de Atlacholoaya, Morelos, y el penal de Zumpango, Estado de México.
La participación de Coahuila en esta etapa final se dio en un escenario nacional que reunió propuestas provenientes de comunidades abiertas y de personas privadas de la libertad de distintos puntos del país, lo que permitió visibilizar el alcance territorial del proyecto y la inclusión de expresiones urbanas como herramienta de prevención y reconstrucción del tejido social.