Coahuila llega a la final nacional de Hip Hop por la Paz

Coahuila
/ 14 diciembre 2025
    Coahuila llega a la final nacional de Hip Hop por la Paz
    El escenario del Cypher por la Paz reunió a 12 equipos finalistas de distintas entidades del país, entre ellos la representación coahuilense. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La final nacional reunió propuestas comunitarias y penitenciarias de todo el país, consolidando una plataforma de expresión juvenil y alcance nacional

En el encuentro nacional Hip Hop por la Paz, celebrado el 29 de noviembre en el Auditorio Roberto Cantoral de la Ciudad de México, Coahuila formó parte de los 12 equipos finalistas que llegaron a la última etapa del proyecto Hip Hop por la Paz, junto con representaciones de entidades como Guerrero, San Luis Potosí, Estado de México, Baja California Sur, Hidalgo, Nuevo León y Chihuahua.

La presencia del equipo coahuilense en la final colocó al estado entre los participantes que lograron avanzar tras un proceso de selección nacional que reunió más de mil propuestas, tanto de la vertiente comunitaria como de centros penitenciarios. La participación de Coahuila se dio en el contexto de una convocatoria que priorizó mensajes de identidad, prevención de adicciones, cultura de paz, esperanza y resiliencia, a través de composiciones originales de hip hop.

Durante la jornada final se dieron a conocer los resultados del certamen. En la vertiente comunitaria, el primer lugar fue otorgado a Guerrero, el segundo a San Luis Potosí y el tercero al Estado de México. Aunque el equipo de Coahuila no se ubicó entre los tres primeros lugares, su llegada a la final nacional lo posicionó dentro del grupo de estados con mayor presencia en el proyecto.

En la vertiente penitenciaria, los reconocimientos fueron para el Centro de Reinserción Social de Venustiano Carranza, Nayarit, que obtuvo el primer lugar; el penal de Bucerías, Nayarit, con el segundo sitio, y un tercer lugar compartido entre el Centro Femenil de Atlacholoaya, Morelos, y el penal de Zumpango, Estado de México.

La participación de Coahuila en esta etapa final se dio en un escenario nacional que reunió propuestas provenientes de comunidades abiertas y de personas privadas de la libertad de distintos puntos del país, lo que permitió visibilizar el alcance territorial del proyecto y la inclusión de expresiones urbanas como herramienta de prevención y reconstrucción del tejido social.

Temas


Arte
Paz
Concursos

Localizaciones


Coahuila

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

