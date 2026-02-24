Coahuila mantiene calma tras abatimiento de ‘El Mencho’; refuerzan vigilancia en brechas

Coahuila
/ 24 febrero 2026
    Coahuila mantiene calma tras abatimiento de ‘El Mencho’; refuerzan vigilancia en brechas
    Federico Fernández Montañez. fiscal de Coahuila, descarta focos rojos en la entidad.

Este operativo especial se concentra en las rutas y brechas que conectan con los estados de Durango, Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León

TORREÓN, COAH.- A 48 horas de los operativos en Jalisco que resultaron en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que la entidad permanece en calma.

El funcionario destacó que, desde el inicio de los disturbios en Tapalpa, se activó un despliegue conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales.

Este operativo especial se concentra en las rutas y brechas que conectan con los estados de Durango, Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León.

Fernández Montañez señaló que la mesa de seguridad seguirá en sesión permanente, cumpliendo un ciclo de 72 horas de vigilancia intensiva este miércoles 25 de febrero.

“No hemos tenido incidentes relevantes, pero eso no implica bajar la guardia ni interrumpir la comunicación constante”, afirmó.

Aunque no se han detectado focos rojos específicos, el Fiscal subrayó que la estrategia se adapta a las particularidades de cada región, desde La Laguna hasta el norte del Estado.

Finalmente, aclaró que un enfrentamiento previo en Juárez, donde se aseguró un vehículo, ocurrió 72 horas antes de los hechos nacionales y forma parte de la operatividad rutinaria.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

