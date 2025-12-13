Coahuila mantiene control de sarampión pese a repunte nacional

La incidencia de sarampión en México continúa en aumento durante 2025, con más de 5 mil 600 casos confirmados a nivel nacional y 24 defunciones, de acuerdo con registros epidemiológicos federales. En este escenario, Coahuila mantiene una incidencia moderada, con 55 casos confirmados, sin muertes asociadas hasta el corte más reciente.

Los datos oficiales indican que, hasta la semana epidemiológica 48, el país ha acumulado 5 mil 465 contagios confirmados, mientras mil 148 casos adicionales permanecen en estudio. La mayoría de los pacientes corresponden a menores de entre 1 y 4 años, grupo que concentra la mayor tasa de incidencia, aunque también se han identificado contagios en adultos jóvenes.

Uno de los principales factores de riesgo detectados es la falta de vacunación, ya que en 91.7 por ciento de los casos confirmados no existía antecedente vacunal contra el sarampión. Este patrón se repite en diversas entidades y ha sido clave para explicar la propagación del virus.

En el caso de Coahuila, la entidad registra 303 casos probables acumulados, de los cuales 55 han sido confirmados por laboratorio, lo que representa una tasa de incidencia de 1.61 casos por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas entre los estados con presencia del virus. Hasta el momento, no se reportan defunciones relacionadas con esta enfermedad en territorio coahuilense.

A nivel nacional, el panorama es contrastante. Chihuahua encabeza la lista con más de 4 mil 400 casos confirmados y 21 fallecimientos, seguido de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Sonora, entidades donde el sarampión ha generado mayor presión en los servicios de salud. En total, 29 estados y 175 municipios del país han reportado al menos un caso confirmado durante el año.

Las autoridades sanitarias clasifican como caso probable de sarampión o rubéola a cualquier persona, sin distinción de edad, que presente fiebre y exantema maculopapular, acompañados de síntomas como tos, coriza, conjuntivitis o inflamación de ganglios. La confirmación se realiza mediante pruebas de laboratorio avaladas por el InDRE o por vinculación epidemiológica con un caso previamente confirmado.

Aunque en Coahuila la situación se mantiene estable y bajo vigilancia, el contexto nacional refleja que el sarampión sigue activo y con capacidad de generar brotes, especialmente en zonas con baja cobertura de vacunación. La experiencia de otras entidades ha demostrado que el retraso en la detección y la falta de esquemas completos incrementan el riesgo de complicaciones graves e incluso fallecimientos.

El comportamiento del virus en 2025 refuerza la necesidad de mantener la vigilancia epidemiológica permanente, especialmente en población infantil, donde se concentra el mayor impacto. Mientras tanto, Coahuila se mantiene dentro de los estados con menor afectación, aunque sin quedar exento del riesgo que representa la circulación activa del sarampión en el país.