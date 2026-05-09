Coahuila: Maternidad por adopción (y el reto de romper el miedo al abandono)

Un día contestaban test de 500 y 200 preguntas y otro realizaban un dibujo de la familia ideal que fue roto por la coach al día siguiente: la familia perfecta no es la que imaginamos, sino la que construimos.

Todo pasó tan rápido, recuerda Isis. No es difícil narrarlo. Una vez tomada la decisión con su esposo, iniciaron los trámites, las reuniones con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (Pronnif) , los viajes a Saltillo, entrevistas con personal de la Fiscalía, los exámenes psicológicos y, por último, el curso para padres.

Para Isis, el proceso de adopción ha sido una aventura emocional que comenzó con un click instantáneo. Al recordar el primer encuentro con su hijo, destaca la alegría en el rostro del pequeño y la rapidez con la que él se apropió de su nueva identidad, reconociendo inmediatamente que ya tenía una mamá y un papá.

Esta transición, aunque llena de felicidad, ha requerido un profundo trabajo de comprensión psicológica.

EL DESPERTAR DE LA IDENTIDAD

Pasar de convivir con decenas de niños en la casa hogar a integrarse a un hogar individual le ha permitido al menor que su personalidad emerja.

Isis explica que, al dejar de compartir todo en una institución y tener un espacio propio, el niño ha comenzado a mostrarse tal cual es. Y con ello, también han llegado algunos episodios de conducta.

Curiosamente, estos comportamientos difíciles ocurren principalmente con Isis.

“No fue un proceso largo para él, porque es un bebé todavía, y si le dices ‘es tu papá y mamá’, lo acepta. En este tiempo se ha trabajado y generado ese lazo. A veces se porta bien y otras mal. Cuando llegó a la casa, ya no me puedo salir, porque quiere estar conmigo. Llora si me voy”.

LAS HUELLAS DEL PASADO

Uno de los aspectos más reveladores del testimonio de Isis es la persistencia del temor al abandono, incluso en niños que fueron institucionalizados desde recién nacidos, como es el caso del menor. Aunque el niño no tenga recuerdos conscientes de otra familia, Isis señala que su cerebro conserva una “noción de miedo”.

Durante un tiempo, el niño exigía tomar la mano de Isis mientras ella conducía para sentirse tranquilo.

Por las noches, el pequeño suele despertar y buscar el contacto físico.

“En la noche se despierta y nos toca. Se recarga un ratito con uno y un ratito con otro. Él quiere que estemos con él. Tiene conciencia, tiene esa noción del miedo. Aunque fue abandonado muy chico, en su cerebro se queda y todo eso lo trabajamos con la psicóloga”.

Este proceso de sanación es apoyado activamente por especialistas en psicología para ayudar al menor a procesar ese trauma temprano.