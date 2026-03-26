Coahuila: para el segundo semestre de 2026, Policía Estatal de Caminos

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que la Policía de Caminos de competencia estatal, ya está en las últimas afinaciones para entrar en marcha. Fue a inicios de año, cuando el Gobierno del Estado dio a conocer la creación de la Policía Estatal de Caminos, que operará principalmente en carreteras estatales y y en tramos municipalizados y rurales.

De acuerdo con el Fiscal, esta policía que va a ser adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, encabezada por Hugo Gutiérrez, está únicamente a espera de algunas certificaciones así como del equipamiento necesario. “Es de la Secretaría de Seguridad Pública, pero nosotros colaboramos. Estamos a esperas de algunas certificaciones y que lleguen las unidades”, dijo. Informó que se pretende que la operatividad de las 47 personas que integrarán a la Policía Estatal de Caminos, inicie por lo menos en el segundo semestre del 2026.

Aunque habría facultades para operar en tramos estatales, el fiscal recordó que hay tramos donde ya se colabora en coordinación con las autoridades federales, sin embargo, esta policía estará especialmente capacitada y dirigida para las carreteras. “Tenemos palomeados 47 integrantes. Por lo pronto con esto estaríamos del otro lado. Es un tema bicompetente con Guardia Nacional sobre tramos federales y tramos estatales”, dijo.

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