Coahuila: para el segundo semestre de 2026, Policía Estatal de Caminos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 26 marzo 2026
    Coahuila: para el segundo semestre de 2026, Policía Estatal de Caminos
    Los elementos operarán principalmente en carreteras estatales y tramos municipalizados y rurales. ESPECIAL

Su creación fue anunciada a inicios del año por el Gobierno del Estado

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que la Policía de Caminos de competencia estatal, ya está en las últimas afinaciones para entrar en marcha.

Fue a inicios de año, cuando el Gobierno del Estado dio a conocer la creación de la Policía Estatal de Caminos, que operará principalmente en carreteras estatales y y en tramos municipalizados y rurales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/instalaran-45-filtros-de-atencion-ciudadana-en-todo-coahuila-fiscalia-GP19702949

De acuerdo con el Fiscal, esta policía que va a ser adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, encabezada por Hugo Gutiérrez, está únicamente a espera de algunas certificaciones así como del equipamiento necesario.

“Es de la Secretaría de Seguridad Pública, pero nosotros colaboramos. Estamos a esperas de algunas certificaciones y que lleguen las unidades”, dijo.

Informó que se pretende que la operatividad de las 47 personas que integrarán a la Policía Estatal de Caminos, inicie por lo menos en el segundo semestre del 2026.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/mejoran-tiempos-de-cruce-en-ruta-fiscal-tras-coordinacion-entre-autoridades-coparmex-piedras-negras-LH19690812

Aunque habría facultades para operar en tramos estatales, el fiscal recordó que hay tramos donde ya se colabora en coordinación con las autoridades federales, sin embargo, esta policía estará especialmente capacitada y dirigida para las carreteras.

“Tenemos palomeados 47 integrantes. Por lo pronto con esto estaríamos del otro lado. Es un tema bicompetente con Guardia Nacional sobre tramos federales y tramos estatales”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
A20

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Federico Fernández Montañez

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jesús Berino Granados afirma que la CTM trabaja bajo principios de imparcialidad y respeto a los procesos democráticos.

Afirma CTM Coahuila que no tiene ‘exclusividad’ con el PRI
El IMSS en Coahuila continúa con las acciones de vacunación contra sarampión a través de sus unidades médicas y en puntos estratégicos.

Coahuila registra 4 casos más de sarampión; aumentan a 14 ante la víspera del periodo vacacional
Militantes y simpatizantes participaron en el fortalecimiento de la estructura partidista.

PRI renueva estructura en Coahuila
La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezó la entrega de apoyos económicos a mujeres en situación vulnerable.

Beneficia DIF Saltillo a 450 mujeres con programa Apoyos de Corazón
Traiciona una vez, traiciona dos

Traiciona una vez, traiciona dos
Coletazo bélico

Coletazo bélico
true

Ni Peña se atrevió a tanto como AMLO y Sheinbaum
true

POLITICÓN: Violencia de género: UAdeC, del discurso de ‘cero tolerancia’ a la impunidad institucional