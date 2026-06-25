Coahuila plantea transición gradual hacia la jornada laboral de 40 horas dentro del Pacto 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila plantea transición gradual hacia la jornada laboral de 40 horas dentro del Pacto 2026
    La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, destaca coordinación con el sector empresarial. HOMERO SÁNCHEZ

Secretaria afirma que el modelo laboral de Coahuila demuestra que la productividad y la justicia social pueden avanzar al mismo tiempo

La secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, afirmó que la discusión sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas debe construirse mediante el diálogo, la planeación y una implementación gradual que permita mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin afectar la productividad ni la competitividad del estado.

Durante la presentación del Pacto Coahuila 2026, la funcionaria sostuvo que el modelo laboral que impulsa la entidad parte de un principio claro: el desarrollo económico y el bienestar social no son objetivos opuestos, sino metas que deben avanzar de manera conjunta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/desde-coahuila-construimos-empresarios-respaldan-pacto-coahuila-como-modelo-de-certeza-y-empleo-DM21694421

Explicó que la transición hacia una jornada de 40 horas representa una aspiración legítima de los trabajadores, pero también implica desafíos para los sectores productivos, por lo que consideró indispensable construir acuerdos entre empresas, sindicatos y gobierno.

“La clave está en la calidad, la planeación y la construcción de acuerdos”, señaló.

Zogbi Castro presentó los cinco ejes rectores del Pacto Coahuila 2026: preservación del empleo, conciliación entre la vida familiar y laboral, capacitación para el trabajo, promoción del trabajo digno y acceso equitativo a los derechos y oportunidades laborales.

Destacó que uno de los principales esfuerzos del Consejo Tripartito de Relaciones Laborales ha sido la formación de nuevos liderazgos laborales mediante la capacitación de mandos medios, personal de recursos humanos, delegados y asesores sindicales, con el propósito de fortalecer el diálogo dentro de los centros de trabajo.

La secretaria afirmó que los cambios derivados de la digitalización, la automatización y las nuevas formas de producción obligan a desarrollar nuevas competencias para mantener la competitividad de las empresas y proteger el empleo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/frente-a-la-incertidumbre-internacional-coahuila-ofrece-certeza-para-la-inversion-manolo-jimenez-OM21694318

Finalmente, aseguró que el modelo de Coahuila demuestra que la productividad y la justicia social pueden avanzar de manera simultánea cuando existe diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno.

“El futuro del trabajo no se impone; se acuerda”, concluyó al convocar a mantener el modelo de concertación laboral que distingue a la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Trabajo
Empleos

Localizaciones


Coahuila

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gabriel Elizondo aseguró que Mejora Coahuila seguirá operando en todo el estado, independientemente de los cambios que puedan darse en otros cargos públicos.

Mejora Coahuila se fortalece como estrategia social del Gobierno Estatal: Gabriel Elizondo
Muchos entes públicos se han aferrado a la opacidad, en el marco del cambio estructural en las instituciones que vigilan la transparencia en la entidad.

Coahuila: Siguen reprobando instituciones en transparencia; al menos siete hacen caso omiso a la autoridad
Por el delito de feminicidio fue vinculado a proceso, José Antonio ‘N’, el saltillense que presuntamente arrolló a su pareja en Santa Catarina, Nuevo León y luego intentó hacer pasar los sucesos como un accidente.

Vinculan por feminicidio a saltillense que arrolló a su pareja en Nuevo León
La estrategia de Sheinbaum

La estrategia de Sheinbaum
true

Felipe VI en México, un acto de cortesía y buena voluntad
true

POLITICÓN: Escándalo en la Filarmónica del Desierto destapa crisis de autoridad en la Secretaría de Cultura

Añadió que en el caso del tramo Saltillo-Nuevo Laredo se está construyendo el primer viaducto de 1.3 kilómetros de longitud en el que ya lleva 75 pilas y la excavación para 6 zapatas.

Gobierno de Sheinbaum revela nuevos detalles de la construcción del tramo del Tren Saltillo-Nuevo Laredo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la estación de Bomberos de Derramadero tras confirmarse el fallecimiento de una mujer que había sido trasladada en un vehículo particular por sus familiares.

Llega sin vida mujer a estación de Bomberos tras traslado de emergencia en Derramadero