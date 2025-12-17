Influenza y fiestas decembrinas: vacunarse, la principal defensa ante el riesgo de contagios en Coahuila

Con la llegada de las fiestas decembrinas, las posadas y las reuniones familiares en espacios cerrados, el riesgo de contagio de influenza se incrementa de manera significativa, advierte la Secretaría de Salud de Coahuila. En este contexto, especialistas en salud pública subrayan que la vacunación oportuna sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones graves y reducir hospitalizaciones y muertes, especialmente entre los grupos más vulnerables.

La influenza es una de las enfermedades respiratorias más contagiosas y con mayor impacto a nivel mundial. Cada año provoca más de 5 millones de casos graves y alrededor de 650 mil muertes. En México, se mantiene como la principal causa de defunción entre las enfermedades prevenibles por vacunación, lo que refuerza la importancia de fortalecer las acciones preventivas durante la temporada invernal.

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó que la vacuna contra la influenza ofrece protección también contra la nueva variante H3N2, conocida como “súper gripe”.

El funcionario explicó que este virus presenta síntomas similares a los de las cepas estacionales de influenza y al H1N1, y aclaró que, aunque se trata de una mutación, el riesgo de que sea altamente agresivo disminuye considerablemente cuando la población está vacunada.

Con relación a la influenza A, especialistas explican que el denominado subclado K no representa un nuevo subtipo, sino una evolución dentro del virus H3N2. Aunque su propagación ha sido rápida, hasta el momento no se ha identificado un incremento en su severidad. Incluso, existe la posibilidad de que parte de la población cuente con cierto nivel de protección derivado del contacto previo con otros virus del mismo subtipo.

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han confirmado que no existe evidencia de mayor gravedad asociada a esta variante. No obstante, advierten que las temporadas en las que predomina el H3N2 suelen afectar con mayor intensidad a las personas adultas mayores, por lo que reforzar la vacunación resulta fundamental.

Durante la actual temporada, la circulación global del virus muestra diferencias regionales: en México predomina el subtipo H1N1, mientras que en algunas zonas de Europa y Estados Unidos se ha observado mayor presencia de H3N2. Históricamente, cuando este último se vuelve dominante y presenta mayor variabilidad, suele asociarse con incrementos en hospitalizaciones y complicaciones, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Más allá de los síntomas respiratorios, la influenza puede detonar complicaciones de salud severas, como eventos cardiovasculares, descompensación de enfermedades crónicas o un deterioro general de las funciones del organismo, lo que la convierte en un padecimiento de alto riesgo para ciertos sectores de la población.

Las vacunas disponibles actualmente ofrecen protección contra múltiples subtipos del virus, incluidos H1N1, H3N2 y los tipos B de influenza. Estas se reformulan cada año para adaptarse a las variantes predominantes, razón por la cual la vacunación debe aplicarse de manera anual, idealmente entre los meses de octubre y marzo. Diversos estudios confirman sus beneficios: reducción del riesgo de eventos cardiovasculares y disminución significativa de hospitalizaciones y defunciones en grupos vulnerables.

“Con las posadas y cenas navideñas en curso, el riesgo de contagio aumenta por la convivencia en espacios cerrados. México enfrenta una ventana de oportunidad, ya que la circulación del virus comienza y las vacunas pueden proteger contra una amplia variedad de cepas, especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con comorbilidades”, enfatizó la doctora Julissa Rodríguez.

Datos preliminares indican que la vacuna de esta temporada ha mostrado una efectividad del 70 al 75 por ciento en niñas, niños y adolescentes para prevenir hospitalizaciones, y del 30 al 40 por ciento en adultos, cifras similares a las registradas en años anteriores.

El programa de vacunación vigente en México y en Coahuila establece como grupos prioritarios a niñas y niños menores de cinco años, personas gestantes, personal de salud, población de entre 5 y 59 años con comorbilidades —como diabetes, obesidad, enfermedades cardiacas o pulmonares crónicas, cáncer, VIH o inmunosupresión—, así como a personas adultas mayores de 60 años.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la vacunación continúa siendo la medida preventiva más importante contra la influenza grave. A ello se suma la recomendación de mantener medidas generales de prevención, como el lavado frecuente de manos, la higiene respiratoria, el aislamiento voluntario de personas con síntomas, el uso de cubrebocas en casos sintomáticos y el diagnóstico temprano, evitando la automedicación.

“Es fundamental que todas las personas que presenten síntomas como escurrimiento nasal, tos, dolor de cabeza o fiebre no se automediquen y acudan con un profesional de la salud para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados”, recalcó Julissa Rodríguez.

En Coahuila, actualmente se registran más casos de influenza que de COVID-19: al corte de noviembre se contabilizaron 232 contagios de influenza y 136 de COVID-19.