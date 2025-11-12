Coahuila: presume esposa de Ricardo Mejía, Marlenne Cañas, lujosos regalos en redes sociales

Coahuila
/ 12 noviembre 2025
    Coahuila: presume esposa de Ricardo Mejía, Marlenne Cañas, lujosos regalos en redes sociales
    La esposa del diputado Ricardo Mejía Berdeja volvió a generar polémica por su gusto por la moda de lujo. FOTO: REDES SOCIALES

La esposa del diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, volvió a generar conversación en redes sociales. Marlenne Cañas compartió a través de sus historias de Instagram un video donde exhibe una serie de obsequios de reconocidas marcas internacionales con motivo de su cumpleaños.

En las imágenes, la también creadora de contenido aparece sonriente y bailando al ritmo de Las Mañanitas, mientras muestra bolsas de firmas como Louis Vuitton, Gucci, Dior, Valentino. En otra publicación, acompañada por la canción BZRP Music Sessions Vol. #53, agradece los presentes con un mensaje en tono festivo: “Happy birthday to me. Muchas gracias a los que me mandaron mi regalito. Amé, súper amé. Gracias, besos, miles. Qué bonito”.

Cañas, quien en sus perfiles digitales se describe como tiktokera y “defensora de los que no tienen voz”, suele compartir fragmentos de su vida cotidiana, donde combina publicaciones personales, viajes y fotografías con su esposo, el exsubsecretario de Seguridad y actual legislador por Coahuila.

No es la primera vez que sus publicaciones llaman la atención. En marzo pasado compartió una galería de imágenes de un evento partidista en el que acompañó a Mejía Berdeja, luciendo un conjunto de la exclusiva firma Van Cleef & Arpels. De acuerdo con el sitio oficial de la marca, las piezas que portaba —un collar y un par de aretes— tendrían un valor conjunto superior a los 500 mil pesos.

El gusto por la moda de lujo es una constante en su cuenta, donde también aparecen retratos en escenarios de playa, cafeterías o ciudades como Nueva York. Sin embargo, las recientes publicaciones destacaron por la cantidad de regalos mostrados y la reacción de los usuarios en redes sociales.

Ricardo Mejía Berdeja, su esposo, fue subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal entre 2019 y 2023, además de candidato a gobernador de Coahuila por el PT en las elecciones del año pasado.

Actualmente, el político ocupa un escaño en la Cámara de Diputados, donde recién el mes pasado rindió su primer informe de labores. En él destacó más de 80 intervenciones en tribuna, la presentación de 35 iniciativas y 25 puntos de acuerdo, además de gestiones en apoyo a comunidades coahuilenses.

Mientras tanto, las publicaciones de Cañas continúan circulando en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes las interpretan como una muestra de frivolidad y quienes las ven simplemente como una expresión personal en su espacio digital.

