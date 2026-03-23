Coahuila prevé inversiones millonarias y reactivación energética con proyecto de gas

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Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Coahuila prevé inversiones millonarias y reactivación energética con proyecto de gas
    Esta semana el gobernador Manolo Jiménez anunciará la llegada de nuevas inversiones a la región. CORTESÍA

Gobierno Estatal mantiene gestiones con empresas y prepara nuevos anuncios tras Semana Santa

El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que Coahuila podría recibir inversiones por miles de millones de dólares y generar miles de empleos a partir del desarrollo del proyecto de gas en la entidad, ante el interés de empresas nacionales e internacionales.

Aunque evitó confirmar montos o compañías específicas, el Mandatario estatal señaló que existen múltiples inversionistas interesados en participar, una vez que se definan las condiciones regulatorias a nivel federal.

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“Sí hay muchas empresas interesadas. Una vez que esto se libere y tenga regulación federal, va a haber miles de millones de dólares en inversión y miles de empleos”, afirmó.

Jiménez Salinas destacó que este proyecto permitiría reactivar el clúster energético en Coahuila, el cual ha sido impulsado desde una subsecretaría especializada creada recientemente para dar seguimiento a este tema.

Sobre versiones de una posible inversión de mil millones de dólares por parte de una empresa belga, indicó que no cuentan con información confirmada, ya que el tema corresponde directamente a instancias federales como Pemex.

En paralelo, el Gobernador adelantó que su administración mantiene gestiones constantes con empresas de distintos sectores, y anunció que en los próximos días se darán a conocer nuevas inversiones en el Estado.

“Esta semana tenemos el anuncio de dos o tres empresas, y regresando de Semana Santa vendrán más asignaciones importantes en diferentes regiones”, señaló.

Además, informó que próximamente realizará giras de trabajo en Estados Unidos, incluyendo Washington y Texas, donde sostendrá reuniones enfocadas en proyectos energéticos, particularmente en materia de gas.

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En otros temas, el Mandatario consideró que Coahuila podría no verse afectado por posibles reformas federales relacionadas con reducción de estructuras gubernamentales, al señalar que la entidad cuenta con menos representantes en comparación con otros estados.

Respecto al proceso electoral, indicó que no se registraron incidentes mayores durante las precampañas, aunque criticó la realización de campañas anticipadas por parte de algunos actores políticos.

Finalmente, advirtió que la posible coincidencia de múltiples elecciones en 2027 podría generar complicaciones logísticas, al considerar que no es viable organizar comicios con tantos cargos en disputa al mismo tiempo.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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