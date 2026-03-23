Coahuila prevé inversiones millonarias y reactivación energética con proyecto de gas

Aunque evitó confirmar montos o compañías específicas, el Mandatario estatal señaló que existen múltiples inversionistas interesados en participar, una vez que se definan las condiciones regulatorias a nivel federal.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que Coahuila podría recibir inversiones por miles de millones de dólares y generar miles de empleos a partir del desarrollo del proyecto de gas en la entidad, ante el interés de empresas nacionales e internacionales.

“Sí hay muchas empresas interesadas. Una vez que esto se libere y tenga regulación federal, va a haber miles de millones de dólares en inversión y miles de empleos”, afirmó.

Jiménez Salinas destacó que este proyecto permitiría reactivar el clúster energético en Coahuila, el cual ha sido impulsado desde una subsecretaría especializada creada recientemente para dar seguimiento a este tema.

Sobre versiones de una posible inversión de mil millones de dólares por parte de una empresa belga, indicó que no cuentan con información confirmada, ya que el tema corresponde directamente a instancias federales como Pemex.

En paralelo, el Gobernador adelantó que su administración mantiene gestiones constantes con empresas de distintos sectores, y anunció que en los próximos días se darán a conocer nuevas inversiones en el Estado.

“Esta semana tenemos el anuncio de dos o tres empresas, y regresando de Semana Santa vendrán más asignaciones importantes en diferentes regiones”, señaló.

Además, informó que próximamente realizará giras de trabajo en Estados Unidos, incluyendo Washington y Texas, donde sostendrá reuniones enfocadas en proyectos energéticos, particularmente en materia de gas.