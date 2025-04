Coahuila: Profeco emite alerta para evitar fraudes en la compra de paquetes vacacionales en Semana Santa

Con el inicio de la Semana Santa, uno de los periodos vacacionales más esperados del año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Coahuila ha emitido una serie de recomendaciones para prevenir que los turistas sean víctimas de fraudes y estafas.

El delegado de Profeco en Coahuila, Galio Vega Ábrego, destacó que las campañas de prevención implementadas desde el año pasado han mostrado resultados positivos. Sin embargo, advirtió que persisten riesgos, especialmente en transacciones realizadas a través de redes sociales y sitios web no verificados de agencias de viajes.

“Desde el año pasado hemos trabajado en sensibilizar a la población, recomendando que realicen sus compras en establecimientos formales, como agencias de viajes con dirección fiscal, facturas y constancias de situación fiscal”, señaló.

Entre las principales recomendaciones de la dependencia, se encuentra evitar los pagos adelantados mediante transferencias bancarias a cuentas desconocidas. Vega Ábrego sugiere realizar las compras directamente en puntos de venta establecidos y verificar siempre la autenticidad de los negocios.

“La mejor opción es no hacer depósitos por internet a cuentas desconocidas. Lo ideal es acudir a una sucursal o utilizar plataformas de pago seguras que no exijan pagos anticipados. Es preferible tomarse el tiempo necesario para comprar un viaje seguro, en lugar de arriesgarse a perder dinero y no recibir el servicio”, indicó el funcionario.

Asimismo, enfatizó la importancia de solicitar comprobantes como facturas y tickets, documentos fundamentales para presentar quejas o denuncias ante Profeco en caso de irregularidades.

Durante este periodo vacacional, Profeco llevará a cabo un monitoreo especial de servicios turísticos, incluyendo hoteles, restaurantes y balnearios, con el objetivo de garantizar condiciones justas para los consumidores.

Además, se habilitarán módulos de atención al consumidor en Saltillo y Torreón para recibir quejas y brindar asesoría a los viajeros.

Vega Ábrego informó que las oficinas de Profeco también ofrecen la posibilidad de consultar el historial de las agencias de viaje registradas, lo que permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas y evitar caer en fraudes.

Con estas medidas, la Procuraduría reitera su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores y exhorta a la población a mantenerse alerta para disfrutar de unas vacaciones seguras y sin contratiempos.