Propone Rubén Moreira que Presidente o Presidenta acuda al Congreso a rendir informe

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Coahuila
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    Propone Rubén Moreira que Presidente o Presidenta acuda al Congreso a rendir informe
    Moreira señaló que el objetivo es fortalecer la rendición de cuentas y el control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo. CORTESÍA

La iniciativa busca reformar los artículos 69 y 89 de la Constitución en materia de Informe Presidencial

El diputado federal Rubén Moreira Valdez propuso reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que la persona titular de la Presidencia de la República acuda personalmente al Congreso General a presentar cada año el informe sobre el estado que guarda la administración pública federal.

La iniciativa del legislador del PRI plantea modificar los artículos 69 y 89 constitucionales, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, el control parlamentario y la interlocución entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

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Moreira Valdez señaló que la rendición de cuentas constituye un elemento fundamental de los sistemas democráticos y recordó que la Constitución de 1917 establecía la obligación presidencial de acudir ante la representación nacional. Sin embargo, explicó, una reforma aprobada en 2008 eliminó la exigencia de la presencia física del Ejecutivo y redujo el informe a la entrega de un documento escrito.

El legislador consideró necesario revisar los efectos de ese cambio, pues, a su juicio, el actual esquema ha permitido que la presentación del informe se desarrolle fuera del Poder Legislativo.

“A más de 18 años de aquella reforma, resulta necesario evaluar si el modelo estableció realmente los objetivos que justificaron su aprobación o si, por el contrario, debilitó el control parlamentario y profundizó la desvinculación entre el Ejecutivo y el Congreso”, señaló.

La propuesta contempla que, una vez presentado el informe por parte de la Presidencia, los grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras realicen sus respectivos posicionamientos. Posteriormente, el titular del Ejecutivo respondería, bajo protesta de decir verdad, las preguntas formuladas por las distintas fuerzas políticas.

El documento establece que la Ley del Congreso deberá regular el formato, orden y duración de las intervenciones, bajo criterios de pluralidad, equidad y participación de todas las fuerzas políticas.

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Además, la iniciativa plantea reforzar la obligación de las y los titulares de las Secretarías de Estado y de las entidades paraestatales de comparecer también bajo protesta de decir verdad, así como establecer consecuencias ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones de rendición de cuentas.

Moreira Valdez sostuvo que con estas modificaciones se busca que el informe presidencial recupere una función de revisión directa por parte del Congreso y permita a las distintas fuerzas políticas cuestionar las decisiones, resultados y omisiones de la administración pública federal.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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