Propone Rubén Moreira que Presidente o Presidenta acuda al Congreso a rendir informe

La iniciativa del legislador del PRI plantea modificar los artículos 69 y 89 constitucionales, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, el control parlamentario y la interlocución entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El diputado federal Rubén Moreira Valdez propuso reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que la persona titular de la Presidencia de la República acuda personalmente al Congreso General a presentar cada año el informe sobre el estado que guarda la administración pública federal.

Moreira Valdez señaló que la rendición de cuentas constituye un elemento fundamental de los sistemas democráticos y recordó que la Constitución de 1917 establecía la obligación presidencial de acudir ante la representación nacional. Sin embargo, explicó, una reforma aprobada en 2008 eliminó la exigencia de la presencia física del Ejecutivo y redujo el informe a la entrega de un documento escrito.

El legislador consideró necesario revisar los efectos de ese cambio, pues, a su juicio, el actual esquema ha permitido que la presentación del informe se desarrolle fuera del Poder Legislativo.

“A más de 18 años de aquella reforma, resulta necesario evaluar si el modelo estableció realmente los objetivos que justificaron su aprobación o si, por el contrario, debilitó el control parlamentario y profundizó la desvinculación entre el Ejecutivo y el Congreso”, señaló.

La propuesta contempla que, una vez presentado el informe por parte de la Presidencia, los grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras realicen sus respectivos posicionamientos. Posteriormente, el titular del Ejecutivo respondería, bajo protesta de decir verdad, las preguntas formuladas por las distintas fuerzas políticas.

El documento establece que la Ley del Congreso deberá regular el formato, orden y duración de las intervenciones, bajo criterios de pluralidad, equidad y participación de todas las fuerzas políticas.