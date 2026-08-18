Suspenden ‘Miércoles ciudadano’ por periodo vacacional del Alcalde de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Suspenden ‘Miércoles ciudadano’ por periodo vacacional del Alcalde de Piedras Negras
    El ‘Miércoles ciudadano’ será suspendido temporalmente debido a la ausencia del Presidente Municipal, en Piedras Negras. ARCHIVO

Carlos Jacobo Rodríguez solicitó autorización para ausentarse, por lo que sólo esta semana no habrá jornada de atención directa ciudadana

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El “Miércoles ciudadano” de Piedras Negras, Coahuila, será suspendido esta semana debido al periodo vacacional solicitado por el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez, por lo que la jornada de atención directa a la población no se realizará este miércoles en la Presidencia Municipal.

De acuerdo con información del Ayuntamiento, el Presidente Municipal pidió autorización para ausentarse durante este periodo de descanso, situación que derivó en la suspensión temporal del programa que encabeza personalmente y mediante el cual recibe a ciudadanos que acuden a plantear solicitudes, reportes y peticiones relacionadas con servicios municipales.

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El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, explicó que la pausa corresponde únicamente al “Miércoles Ciudadano” y no implica la suspensión de las actividades de las diferentes dependencias municipales. Las oficinas continuarán operando y los ciudadanos podrán realizar trámites o presentar solicitudes a través de las áreas correspondientes.

El programa representa uno de los principales mecanismos de atención directa implementados por la actual administración municipal. A través de estas audiencias, los habitantes pueden exponer personalmente al alcalde problemas relacionados con obras, servicios públicos, apoyos sociales y otras necesidades que requieren intervención del gobierno local.

La jornada también ha generado una demanda constante de ciudadanos. Registros municipales reportados durante este año indican que cientos de personas han utilizado este mecanismo y que una parte importante de las solicitudes ha sido canalizada a dependencias como Obras Públicas, Bienestar, DIF y la Secretaría del Ayuntamiento.

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La suspensión, por tanto, está vinculada directamente con la ausencia temporal del Alcalde y no con una interrupción general de la atención municipal. Hasta el momento, se mantiene la operación ordinaria de las dependencias mientras concluye el periodo vacacional del presidente municipal.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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