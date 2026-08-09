Coahuila recupera la producción del HEMI con nuevo programa de Stellantis, en Ramos Arizpe

El histórico motor HEMI está de regreso en Coahuila. Stellantis confirmó que la producción del nuevo HEMI TRX será realizada en exclusiva en su Planta Motores Saltillo Norte, en Ramos Arizpe, con lo que el estado vuelve a fabricar uno de los propulsores más emblemáticos de la industria automotriz estadounidense. El regreso representa una nueva etapa para la operación coahuilense, que retoma la fabricación del V8 HEMI de 6.2 litros, ahora destinado a impulsar a la nueva Ram 1500 TRX. La asignación coloca nuevamente a Ramos Arizpe dentro de un programa de alto desempeño y, además, convierte a la planta en la única instalación de Stellantis en el mundo encargada de producir este motor.

El impacto para Coahuila se extiende más allá de Ramos Arizpe. La Ram 1500 TRX será ensamblada en el complejo de Stellantis en Derramadero, al sur de Saltillo, por lo que dos operaciones estratégicas del vehículo quedarán vinculadas dentro del estado: el motor se fabricará en Ramos Arizpe y la camioneta será ensamblada en Derramadero. El retorno del HEMI representa también la continuidad de una especialización industrial que durante años convirtió a Coahuila en un referente de la fabricación de motores para vehículos de alto desempeño. Su regreso permitirá aprovechar infraestructura, personal especializado, procesos de manufactura y una red de proveedores desarrollada alrededor de la industria automotriz. Para Stellantis, la decisión forma parte de su estrategia para fortalecer su presencia en Norteamérica y responder a la demanda de pickups de alto desempeño. Para Coahuila, en cambio, significa recuperar dentro de su territorio la fabricación de un motor que forma parte de la identidad de Ram y que ahora tendrá nuevamente sello coahuilense.

Con el HEMI de vuelta en Ramos Arizpe y la Ram TRX en las líneas de Derramadero, Coahuila recupera un programa emblemático y refuerza su posición dentro de la cadena automotriz de Stellantis en Norteamérica.