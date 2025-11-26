Coahuila registra más de 19 mil agresores seriales de mujeres cada año

En Coahuila, la mayoría de las denuncias recibidas en los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres corresponde a agresores seriales. Entre 2016 y 2023 se registraron 153 mil 245 agresiones reincidentes, lo que equivale a cerca de 19 mil agresores seriales por año, frente a un promedio anual de 13 mil 135 denuncias nuevas.

Estas cifras fueron presentadas como parte de la Radiografía de la Violencia Familiar en el Estado de Coahuila 2016-2024, elaborada por la Universidad Autónoma de Coahuila en colaboración con el gobierno estatal. La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, Magda Yadira Robles Garza, explicó que los datos evidencian la persistencia de agresores reincidentes en la mayoría de los casos atendidos en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: 83% de denuncias en tribunal de la UAdeC son presentadas por mujeres; 92% de los señalados son hombres

El estudio incluye un análisis del perfil de las personas denunciadas durante este periodo, de las cuales el 90.3% fueron hombres y el 0.7% mujeres. Mientras que el restante 9 por ciento no fue definido.

Robles Garza señaló que la mayoría de las personas agresoras no reporta su ocupación, un aspecto que aún está en revisión con la Secretaría de las Mujeres. Entre quienes sí la declaran, predominan desempleadas, empleadas, comerciantes, choferes, taxistas y personas dedicadas a algún oficio.

La relación entre la persona denunciada y la denunciante generalmente no se especifica, lo que representa un factor de riesgo e intimidación. En los casos donde sí se detalla, las agresiones provienen principalmente de parejas o exparejas, compañeros de trabajo, profesores, médicos o superiores laborales.