Coahuila registra más de 19 mil agresores seriales de mujeres cada año
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Entre 2016 y 2023 se registraron más de 153 mil agresiones reincidentes, superando las 105 mil nuevas denuncias presentadas en el mismo periodo.
En Coahuila, la mayoría de las denuncias recibidas en los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres corresponde a agresores seriales. Entre 2016 y 2023 se registraron 153 mil 245 agresiones reincidentes, lo que equivale a cerca de 19 mil agresores seriales por año, frente a un promedio anual de 13 mil 135 denuncias nuevas.
Estas cifras fueron presentadas como parte de la Radiografía de la Violencia Familiar en el Estado de Coahuila 2016-2024, elaborada por la Universidad Autónoma de Coahuila en colaboración con el gobierno estatal. La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, Magda Yadira Robles Garza, explicó que los datos evidencian la persistencia de agresores reincidentes en la mayoría de los casos atendidos en la entidad.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: 83% de denuncias en tribunal de la UAdeC son presentadas por mujeres; 92% de los señalados son hombres
El estudio incluye un análisis del perfil de las personas denunciadas durante este periodo, de las cuales el 90.3% fueron hombres y el 0.7% mujeres. Mientras que el restante 9 por ciento no fue definido.
Robles Garza señaló que la mayoría de las personas agresoras no reporta su ocupación, un aspecto que aún está en revisión con la Secretaría de las Mujeres. Entre quienes sí la declaran, predominan desempleadas, empleadas, comerciantes, choferes, taxistas y personas dedicadas a algún oficio.
La relación entre la persona denunciada y la denunciante generalmente no se especifica, lo que representa un factor de riesgo e intimidación. En los casos donde sí se detalla, las agresiones provienen principalmente de parejas o exparejas, compañeros de trabajo, profesores, médicos o superiores laborales.
En los registros de 2022 y 2023, alrededor de mil agresores reincidieron al menos tres veces; 300 lo hicieron en cuatro ocasiones y cerca de 200 reincidieron cinco veces.
En cuanto al tipo de violencia denunciada, más de la mitad corresponde a violencia psicológica; alrededor del 30% a violencia física; cerca del 10% a violencia económica, y aproximadamente el 5% a violencia sexual.
TE PUEDE INTERESAR: Urgen mujeres alto a violencia de género en todo el País
Respecto al uso de armas, el 3.2% de las personas agresoras portaba alguna, aunque la mayoría de los incidentes no incluyó su uso para causar lesiones. Las agresiones se registran principalmente por la noche, en el 47.1% de los expedientes analizados, y por la mañana en el 31.8%.
El estudio identificó como principales detonantes el machismo —el factor más frecuente en todos los municipios— y el consumo de alcohol. La única excepción es Matamoros, donde el detonante predominante es el uso de drogas.
Este análisis forma parte de un diagnóstico integral que busca orientar la política pública estatal en materia de atención y prevención de la violencia familiar, el delito con mayor incidencia contra las mujeres en Coahuila.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 11 mil 414 casos de violencia familiar en el estado, con una tasa de 335.68 por cada 100 mil habitantes, lo que coloca a Coahuila en el segundo lugar nacional en incidencia delictiva en este rubro.
TE PUEDE INTERESAR: Marchan en Monterrey en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres
En este contexto, el gobernador Manolo Jiménez participó ayer en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que en el Estado se trabaja por las mujeres.
“Hemos venido desarrollando algunos proyectos y programas como la creación de la Fiscalía de las Mujeres y los Niños, la Policía Violeta. Fortalecimos los Centros de Empoderamiento y de Justicia. Creamos 500 puntos violetas por todas las regiones de Coahuila. Tenemos proyectos de empoderamiento en temas educativos, en temas de salud, en temas de emprendimiento. Así que cuente con todo nuestro apoyo, nos sumamos a este compromiso nacional”, dijo Jiménez.