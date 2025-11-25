Marchan en Monterrey en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres

Monterrey, Nuevo León.- Durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un grupo de mujeres y niñas marcharon por el primer cuadro de Monterrey, para sumarse a la exigencia de un alto a la violencia de género en el país.

El evento fue convocado por colectivos feministas y la concentración se realizó desde temprana hora en las instalaciones de la Explanada de los Héroes, frente a Palacio de Gobierno, en la Macroplaza.

Leidy López, del colectivo Morras Feministas, habló de la situación de violencia que viven las mujeres y la falta de procuración de justicia para las víctimas de los delitos de género.

“Todavía nos falta mucho por hacer en el tema de violencia de género, sobre todo la justicia, la prevención y la atención digna para las víctimas”, dijo la activista.