Marchan en Monterrey en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
En el evento también participaron menores de edad y familiares de víctimas de delitos como feminicidio o desaparición, entre otros
Monterrey, Nuevo León.- Durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un grupo de mujeres y niñas marcharon por el primer cuadro de Monterrey, para sumarse a la exigencia de un alto a la violencia de género en el país.
El evento fue convocado por colectivos feministas y la concentración se realizó desde temprana hora en las instalaciones de la Explanada de los Héroes, frente a Palacio de Gobierno, en la Macroplaza.
TE PUEDE INTERESAR: SSC despliega 600 mujeres policías por marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Leidy López, del colectivo Morras Feministas, habló de la situación de violencia que viven las mujeres y la falta de procuración de justicia para las víctimas de los delitos de género.
“Todavía nos falta mucho por hacer en el tema de violencia de género, sobre todo la justicia, la prevención y la atención digna para las víctimas”, dijo la activista.
Mencionó que se camina “paso a paso”, pero todavía queda mucho por hacer y, sobre todo, hay muchas fallas en la aplicación de la justicia.
“Si existiera algo que estuviera bien en las instituciones no tendríamos que pedir justicia”, sostuvo.
Las mujeres marcharon por los alrededores de la Macroplaza y llevaban consigo una enorme manta que clamaba “Exigimos justicia para todas las Morras”.
TE PUEDE INTERESAR: Políticas y activistas alzan la voz contra acoso a la Presidenta Claudia Sheinbaum
En las vallas, que fueron instaladas para proteger el Palacio de Gobierno de desmanes, las mujeres colocaron pancartas con consignas y también instalaron un “tendedero de denuncias”.
En el evento también participaron menores de edad y familiares de víctimas de delitos como feminicidio o desaparición, entre otros.