Coahuila: Reparte CFE contratos con 26 productores de carbón

Coahuila
/ 9 octubre 2025
    Coahuila: Reparte CFE contratos con 26 productores de carbón
    Esta licitación de la CFE representará una importante derrama económica para la Región Carbonífera del Estado. Foto: Especial

Licitación de la empresa productiva representará una derrama económica de 12 mil 239 millones de pesos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió ayer el fallo de la licitación para la compra de carbón mineral que será destinado a las centrales termoeléctricas de Nava; 26 empresas lograron la adjudicación de al menos una de las partidas.

A diferencia de otros procedimientos para adquirir mineral en esta zona de Coahuila, la empresa productiva del Estado repartió la licitación entre más compañías.

Las 26 compañías que ganaron alguna de las partidas obtuvieron montos que van desde los 155.8 a mil 759 millones de pesos. En total estará pagando 12 mil 239 millones de pesos.

El mayor monto de esta licitación fue para la empresa Corporativo Basaoc, la cual obtuvo dos partidas por las cuales estará obteniendo más de mil 759 millones de pesos, al quedarse con las partidas 33 y 38.

Esta empresa fue creada en 2023 y apenas a inicios de este año sus socios fundadores Jesús Arnulfo Vera y Milena Ana Karen Vásquez vendieron sus acciones a Óscar Eduardo Murillo y María de los Ángeles Gómez.

$!En este proceso de adquisición de carbón, 26 empresas estarán siendo proveedoras de la CFE.
En este proceso de adquisición de carbón, 26 empresas estarán siendo proveedoras de la CFE. Foto: Especial

La empresa que obtuvo el segundo mayor monto es Coal del Norte, propiedad de José María e Ismael Rodríguez López, al ganar dos partidas, por las cuales recibirá más de mil 284 millones de pesos. Entre 2018 y 2020 esta compañía ya había recibido contratos de CFE por casi 92 millones de pesos.

El tercer mayor contrato fue para Minerales La Florida, la cual recibirá más de 901 millones de pesos por la venta de carbón. De acuerdo con el Registro Público del Comercio, esta empresa es propiedad de Javier Iribarren Balderrama y Ericka Alejandra Guerrero Arzola.

En años previos, esta compañía ya había recibido contratos. Tan solo en 2022 se adjudicó la entrega de carbón a cambio de poco más de 66 millones de pesos.

Los contratos que se firmaron tendrán una vigencia de dos años, el precio base que se había establecido era de mil 560 pesos por tonelada, requiriéndose más de 12.5 millones de toneladas.

