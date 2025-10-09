Coahuila: Reparte CFE contratos con 26 productores de carbón

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió ayer el fallo de la licitación para la compra de carbón mineral que será destinado a las centrales termoeléctricas de Nava; 26 empresas lograron la adjudicación de al menos una de las partidas.

A diferencia de otros procedimientos para adquirir mineral en esta zona de Coahuila, la empresa productiva del Estado repartió la licitación entre más compañías.

Las 26 compañías que ganaron alguna de las partidas obtuvieron montos que van desde los 155.8 a mil 759 millones de pesos. En total estará pagando 12 mil 239 millones de pesos.

El mayor monto de esta licitación fue para la empresa Corporativo Basaoc, la cual obtuvo dos partidas por las cuales estará obteniendo más de mil 759 millones de pesos, al quedarse con las partidas 33 y 38.

Esta empresa fue creada en 2023 y apenas a inicios de este año sus socios fundadores Jesús Arnulfo Vera y Milena Ana Karen Vásquez vendieron sus acciones a Óscar Eduardo Murillo y María de los Ángeles Gómez.