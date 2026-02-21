México refuerza combate al gusano barrenador; crean comisión y suma a Sembrando Vida

CDMX.- Con el objetivo de combatir la plaga por gusano barrenador, el gobierno de México instaló en la Secretaría de Bienestar la Comisión Nacional para la Atención del Gusano Barrenador del Ganado, como parte de una estrategia preventiva y de control técnico.

La Comisión será coordinada por la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de Bienestar, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, con el propósito de ampliar el alcance de la estrategia nacional mediante coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

TE PUEDE INTERESAR: Cateos simultáneos en Veracruz y Boca del Río dejan 14 detenidos y liberan a una víctima de secuestro

La Secretaría de Bienestar informó que la estrategia nacional es coordinada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y que la instalación del grupo de trabajo busca reforzar una respuesta unificada en el territorio ante la plaga.

El plan de trabajo contempla la formación de comités estatales y regionales, así como capacitación dirigida a tomadores de decisiones, personal técnico y productores, de acuerdo con el boletín oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan a ‘La Mafias Tiktokera de Barrio’ en la CDMX tras cuatro meses en prisión

También se prevén campañas de difusión y sensibilización, además de acciones de trampeo y supresión, junto con el registro y monitoreo en el sistema de información epidemiológica de SENASICA, con seguimiento y evaluación para orientar decisiones en campo.

La Comisión integra al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras instancias, además de la participación de gobiernos estatales.

TE PUEDE INTERESAR: Tribunal Electoral frena siglas ‘CSP’ y exige al INE resolver queja por posible confusión con Sheinbaum

Entre las entidades consideradas se mencionan Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, como parte de la coordinación territorial definida para la atención de la plaga.

Como parte de la estrategia, se incorporó a derechohabientes de Sembrando Vida en tareas comunitarias de trampeo, reporte y vigilancia, lo que permitió la colocación de 234 mil 280 trampas, el despliegue de 3 mil 923 técnicos productivos y sociales, y la participación de 422 mil 530 sembradoras y sembradores.