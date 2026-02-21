México refuerza combate al gusano barrenador; crean comisión y suma a Sembrando Vida

Noticias
/ 21 febrero 2026
    México refuerza combate al gusano barrenador; crean comisión y suma a Sembrando Vida
    El plan de trabajo contempla la formación de comités estatales y regionales. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Bienestar activó una comisión nacional para reforzar la respuesta técnica contra el gusano barrenador del ganado

CDMX.- Con el objetivo de combatir la plaga por gusano barrenador, el gobierno de México instaló en la Secretaría de Bienestar la Comisión Nacional para la Atención del Gusano Barrenador del Ganado, como parte de una estrategia preventiva y de control técnico.

La Comisión será coordinada por la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de Bienestar, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, con el propósito de ampliar el alcance de la estrategia nacional mediante coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

La Secretaría de Bienestar informó que la estrategia nacional es coordinada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y que la instalación del grupo de trabajo busca reforzar una respuesta unificada en el territorio ante la plaga.

El plan de trabajo contempla la formación de comités estatales y regionales, así como capacitación dirigida a tomadores de decisiones, personal técnico y productores, de acuerdo con el boletín oficial.

También se prevén campañas de difusión y sensibilización, además de acciones de trampeo y supresión, junto con el registro y monitoreo en el sistema de información epidemiológica de SENASICA, con seguimiento y evaluación para orientar decisiones en campo.

La Comisión integra al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras instancias, además de la participación de gobiernos estatales.

Entre las entidades consideradas se mencionan Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, como parte de la coordinación territorial definida para la atención de la plaga.

Como parte de la estrategia, se incorporó a derechohabientes de Sembrando Vida en tareas comunitarias de trampeo, reporte y vigilancia, lo que permitió la colocación de 234 mil 280 trampas, el despliegue de 3 mil 923 técnicos productivos y sociales, y la participación de 422 mil 530 sembradoras y sembradores.

El Universal

El Universal

