Coahuila: Sabinas refuerza a Seguridad Pública con nueva entrega de uniformes tácticos

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    Coahuila: Sabinas refuerza a Seguridad Pública con nueva entrega de uniformes tácticos
    El equipo entregado incluye camisolas, botas antiderrapantes y cintos tácticos. CORTESÍA

La acción busca dignificar la labor policial y fortalecer la imagen institucional

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de dignificar la labor policial y fortalecer la imagen institucional ante la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Sabinas llevó a cabo la entrega de uniformes tácticos a elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal.

El acto fue encabezado por el presidente municipal, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, quien reiteró el compromiso de su administración de continuar respaldando de manera decidida a las corporaciones responsables de la seguridad en el municipio.

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En esta ocasión, un total de 55 elementos fueron beneficiados con la entrega de indumentaria consistente en camisolas tácticas operativas de alta resistencia, botas tácticas con suela antiderrapante y cintos tácticos, equipo que contribuirá a optimizar su desempeño y mejorar las condiciones en el ejercicio de sus funciones.

Durante el evento se contó con la presencia de la directora de Vialidad y Tránsito, Judith Olivares; el comandante de Seguridad Pública Municipal, Salvador Rivera; el subcomandante Alberto Rodríguez; así como del delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, licenciado Diego Garduño.

Cabe destacar que esta acción constituye la cuarta entrega de uniformes realizada por la presente administración municipal al personal de Seguridad Pública, como parte de una estrategia permanente orientada al fortalecimiento institucional.

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En su intervención, el alcalde exhortó a los elementos a desempeñar su labor con profesionalismo, responsabilidad y vocación de servicio, subrayando la relevancia de su actuar para preservar la confianza de la ciudadanía.

“Ustedes son la representación de esta administración en las calles; por ello, el trato hacia la población resulta fundamental. Se busca consolidar una corporación cercana, que genere confianza, que escuche y que responda. Continuaremos brindando respaldo, al tiempo que se refrenda la importancia de su compromiso con la ciudadanía”, expresó.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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