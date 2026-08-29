Coahuila: Se consolidan metanfetaminas, 42% de pacientes en tratamiento reporta su consumo

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    Coahuila: Se consolidan metanfetaminas, 42% de pacientes en tratamiento reporta su consumo
    La metanfetamina ha ido ganando terreno en Coahuila, ubicándose como una de las drogas más consumidas. Especial

Esta es la segunda sustancia más consumida entre las personas con problemas de adicciones

La metanfetamina se consolida como una de las principales drogas de consumo en Coahuila: más del 42 por ciento de los pacientes que actualmente reciben tratamiento en centros de rehabilitación, públicos y privados, reporta haberla consumido al menos una vez en su vida.

El avance de esta sustancia ha dejado de ser un fenómeno marginal y refleja una tendencia de crecimiento sostenido que, de acuerdo con autoridades de Salud, también se observa a nivel nacional e internacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/crece-38-volumen-de-drogas-aseguradas-en-coahuila-en-2026-BM21780573

Iván Moscoso, subsecretario de Salud de Coahuila, señaló que mientras el consumo de sustancias como el alcohol y la mariguana ha mostrado una disminución paulatina, la metanfetamina ha ganado terreno de manera constante durante las últimas décadas.

El funcionario comparó este comportamiento con los picos de consumo que registraron drogas como la heroína y la cocaína durante las décadas de los años 70 y 80 a nivel mundial.

La magnitud del fenómeno también se refleja en los registros de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (OMSMA).

Actualmente, la metanfetamina ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas por las que más personas solicitan tratamiento por primera vez en Coahuila, al concentrar alrededor del 30 por ciento de los casos considerados de mayor impacto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-rebasa-promedio-nacional-en-consumo-de-cuatro-tipos-de-drogas-cij-AB22018293

Con ello, se ubica únicamente por debajo de la cannabis y ha superado en solicitudes de atención clínica a sustancias de consumo histórico como la cocaína.

TAMBIÉN APARECE COMO DROGA DE INICIO

El avance de las metanfetaminas también se refleja en las edades y patrones de inicio en el consumo de drogas.

Aunque durante décadas el tabaco, el alcohol y la mariguana fueron consideradas las principales sustancias de entrada al consumo, la metanfetamina ya aparece como la segunda droga ilícita de inicio en Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-sin-registro-de-consumo-de-droga-iso-mas-potente-que-el-fentanilo-JE23142469

Los registros indican que cerca del 9 por ciento de las personas que comienzan un historial de consumo de sustancias lo hacen con metanfetamina, lo que evidencia su creciente presencia entre las nuevas generaciones.

El comportamiento representa un cambio en los patrones tradicionales de consumo y constituye uno de los principales retos para las estrategias de prevención y atención de las adicciones en la entidad.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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