Coahuila, sin registro de consumo de droga ‘ISO’, más potente que el fentanilo

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    Coahuila, sin registro de consumo de droga ‘ISO’, más potente que el fentanilo
    Autoridades de Salud señalaron que hasta el momento no existen reportes sobre el consumo de ISO en Coahuila. IA

La sustancia es más potente que el fentanilo, y si siquiera fue aprobada para uso médico

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó que, hasta el momento, no se tiene conocimiento, reportes ni indicios sobre el consumo de la nueva sustancia sintética denominada “ISO” en la entidad.

De acuerdo con los reportes emitidos tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como por el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones, a nivel nacional tampoco se reporta la distribución de este tipo de opioides en Coahuila en estos momentos.

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En entrevista, el subsecretario Iván Moscoso explicó que la droga ISO pertenece a la familia de las nitacinas, un tipo de opioide sintético. Esta sustancia no es una creación nueva.

“Sus orígenes se remontan aproximadamente a las décadas de 1950 o 1960. En aquel periodo, se empezó a querer utilizar esta sustancia en el ámbito médico, que es la forma en la que inician la mayoría de los opioides, pero nunca se aprobó su uso médico”, dijo.

A diferencia del fentanilo y otros fármacos similares, los cuales sí se pueden utilizar para fines quirúrgicos y analgésicos, las nitacinas nunca recibieron la autorización necesaria para emplearse en el área médica.

EFECTOS DEVASTADORES

El doctor Moscoso indicó que esta sustancia es más potente que el fentanilo.

Entre las principales características y efectos que causa en las personas que la consumen se encuentran la agitación psicológica y una completa distorsión en la percepción de la realidad, así como la disminución de la capacidad de percibir el dolor, el cansancio y el sueño, efectos que se incrementan notablemente cuando se abusa de la sustancia.

La obnubilación y pérdida de la conciencia también aparecen debido a la alta potencia que posee la droga.

En casos de consumo en dosis letales, la persona pierde el conocimiento de manera inmediata. Además, el ingreso de esta sustancia al organismo provoca una disfunción generalizada de forma inmediata, lo que se traduce en un deterioro psiconeurológico sumamente rápido en el consumidor.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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