Coahuila se cuece aparte en seguridad; debe aplicarse en infraestructura y conectividad: Coparmex Nacional

Así lo consideró el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez en Saltillo en el marco del 90 aniversario de Coparmex Coahuila Sureste celebrado en un salón de eventos al norte de Saltillo la tarde de este martes.

Coahuila es un “oasis en el desierto” en cuanto a seguridad aunque debe atender retos en infraestructura y conectividad para ser un hub de inversiones a largo plazo.

El evento también fue encabezado por José Medina Mora Icaza, presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste.

Durante su intervención, Sierra Álvarez afirmó que la entidad destaca a nivel nacional por sus indicadores, aunque advirtió que los sectores productivos no deben bajar la guardia.

“Coahuila se cuece aparte, es un oasis en el desierto, pero no se pueden confiar. Ustedes no pueden bajar la guardia y no pueden confiar como nos dijeron en Alemania”, señaló.

El dirigente nacional expuso que las condiciones actuales del estado lo posicionan para consolidar un papel determinante en el comercio, siempre y cuando se atiendan los retos viales.

“Coahuila con los números que tiene y las condiciones que tiene y que los conocemos todos, está llamado a hacer un hub industrial logístico muy importante. Creo que tienen que ver precisamente la infraestructura y la comunicación”, comentó.

Sierra Álvarez ejemplificó los desafíos de movilidad aérea señalando la necesidad de fortalecer la conectividad local para facilitar la llegada de inversionistas directamente al estado.

“Les puedo poner un ejemplo hoy, que me hubiera gustado llegar a Coahuila, no a Monterrey. Me parece que tienen que ver esas fortalezas, pero tienen que ver sus debilidades en un tema de comunicación y de infraestructura que les permita detonar la inversión en un lugar privilegiado”, afirmó.

Asimismo, subrayó que las decisiones que se tomen en el presente deben responder a una visión a largo plazo para que el estado compita de manera atractiva en la atracción de capital.

“Tienen que hacer un buen análisis de qué necesita Coahuila de cara a los próximos 50 años y creo que en función de proyectar a Coahuila para los próximos 50 años está la apuesta a futuro”, expuso.

SUSTITUIR INSUMOS DEL CONTINENTE ASIÁTICO

Por su parte, Medina Mora Icaza coincidió en la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro locales para disminuir la dependencia comercial con China y consolidar la región de Norteamérica.

“En la medida en que logremos sustituir insumos del continente asiático y logremos comprar en Norteamérica y desarrollar proveedores locales, tendremos un espacio más amplio en la negociación del T-MEC”, apuntó.

El presidente nacional del CCE destacó los avances en seguridad de la región, superando a otras entidades que históricamente lideraban este rubro a nivel nacional.

Además de la seguridad, Medina Mora reconoció los bajos índices de empleos no regulados que presenta la entidad en comparación con la media nacional.

AVANCES EN NEGOCIACIÓN DEL TRATADO

En cuanto a la revisión del tratado comercial internacional, Medina Mora indicó que las reuniones con las autoridades estadounidenses continúan avanzando a pesar del panorama político.

“Tenemos T-MEC al menos por 10 años más. La ruta que se siguió a partir del primero de julio es esa extensión de 10 años con revisiones anuales, pero son revisiones acotadas”, detalló.

Mencionó que desde el inicio de las revisiones, México ha logrado reducir las diferencias comerciales, acercándose a un acuerdo favorable para la región de Norteamérica.

“Nos pusieron sobre la mesa 54 barreras no comerciales que México ha ido resolviendo y que esto nos acerca a tener una buena negociación, pero no tenemos prisa. El presidente Trump nos golpea, nos agarra como piñata y mezcla temas comerciales con temas políticos pero la revisión del tratado sigue adelante”, afirmó.

NUEVO DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES

El presidente del CCE destacó el impacto de la relocalización con el sector automotriz, destacando los proyectos de manufactura que se realizarán en la región sureste de la entidad.

“Aquí en Ramos Arizpe se va a fabricar el Aveo, un auto que es el que más se vende en México y que se hacía en China y que ahora General Motors ha hecho el compromiso de hacer una parte en la planta de Toluca y otra parte aquí en Ramos Arizpe”, comentó.