Coparmex propone cambios en la economía de México para aprovechar las revisiones del T-MEC

De acuerdo con el directivo de la Coparmex, este nuevo escenario sitúa a la seguridad económica, la inteligencia artificial, los semiconductores, la electromovilidad y los minerales críticos como sectores estratégicos.

El ajuste en el esquema del T-MEC, tras la decisión de Estados Unidos de no extenderlo por 16 años consecutivos, no implica la cancelación del acuerdo, sino el inicio de una etapa de revisiones anuales que redefine la agenda regional, así lo señaló José Enrique Carrasco Encinas, dirigente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex ).

“Tenemos un nuevo escenario, donde la seguridad económica, la inteligencia artificial, los semiconductores, la electromovilidad y los minerales críticos adquieren un papel estratégico, México tiene la oportunidad de consolidarse como un socio cada vez más competitivo dentro de América del Norte”.

En este contexto, sostuvo que el país tiene la oportunidad de consolidar su competitividad en América del Norte al evolucionar de un modelo enfocado en la manufactura hacia uno de mayor valor agregado, basado en tecnología, formación de talento y especialización técnica.

“Las empresas líderes de nicho alcanzan posiciones estratégicas gracias a la innovación permanente, la excelencia operativa y una profunda especialización, cualidades que pueden convertirse en una ventaja para miles de micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas”, declaró Carrasco Encinas.

Como antecedente comercial, detalló que en el primer semestre de 2026 las exportaciones nacionales alcanzaron 389 mil 723 millones de dólares —con un 83.70% dirigido a Estados Unidos—, mientras que el 80% de las importaciones correspondió a bienes intermedios para la industria local.

Para ampliar el rol de México y avanzar en la diversificación de su economía, el líder de Coparmex indicó que se requiere:

- Facilitar la formalización mediante la simplificación de procesos administrativos.

- Fomentar la inversión a través de mayor acceso a financiamiento y programas para el desarrollo de proveedores.

- Impulsar la capacidad técnica con certificaciones y esquemas permanentes de innovación.

- Asegurar condiciones operativas enfocadas en certidumbre jurídica, seguridad, suministro energético adecuado e infraestructura.