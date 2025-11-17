Coahuila: Se dispara 32% cifra de hospitalizados por accidentes automovilísticos

En el último año aumentó 31.8 por ciento la cifra de personas hospitalizadas que sufrieron lesiones a raíz de accidentes viales en territorio coahuilense.

De acuerdo con datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, hasta la semana 44 de 2025, es decir, la que terminó el pasado 1 de noviembre, en Coahuila fueron atendidas mil 775 personas a raíz de percances automovilísticos en calles o carreteras de la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: fallecen dos mujeres en fatal accidente automovilístico; tres personas más en estado crítico

En el mismo periodo, pero de 2024, fueron atendidas mil 346 personas lesionadas, es decir, entre un año y otro hubo 429 casos más, lo que representa un 31.8 por ciento de aumento.

La cifra hasta el 1 de noviembre de este año también muestra un incremento respecto a 2023, cuando fueron atendidos mil 654 lesionados en accidentes viales.

El pasado 3 de noviembre, VANGUARDIA publicó que la cifra de lesionados en accidentes viales se disparó 147 por ciento en cinco años en Coahuila.

PERCANCES FATALES

Además de las personas que son atendidas en hospitales por las lesiones sufridas en accidentes, éstos en algunas ocasiones también terminan siendo mortales al combinar factores como el consumo de alcohol y el exceso de velocidad.

Ayer dos mujeres perdieron la vida en Saltillo cuando circulaban por el Periférico Luis Echeverría Álvarez (LEA), al sur de la ciudad.

En julio pasado, el conductor de una camioneta invadió el carril e impactó de frente a otro vehículo. El accidente, en el ejido Buenavista, cobró la vida de cuatro personas de forma simultánea.

Otro indicador que ha crecido es el de motociclistas víctimas de accidentes viales. En mayo, Mario Daniel “N” falleció por un traumatismo craneoencefálico, derivado de un choque en el que el exceso de velocidad y la falta de casco fueron cruciales.

Un riesgo constante también son los atropellamientos. En lo que va de 2025, se han registrado 185 peatones lesionados, con casos como el de la menor Lesly Karina, de tres años, quien murió tras ser embestida en la colonia Mirasierra en mayo.

La fatalidad de los percances a menudo se prolonga en los hospitales. En agosto, un agente ministerial y dos operadores de tráiler fallecieron a causa de complicaciones derivadas de accidentes sufridos semanas o meses atrás.

Las secuelas físicas y las complicaciones médicas posteriores demuestran la gravedad de las lesiones que provocan estos siniestros. Los decesos tardíos se suman a la estadística negra de víctimas viales en la entidad.